“Halo”: todo lo que tienes que saber sobre la nueva serie de Paramount+

Basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre, “Halo” es la serie de ciencia ficción desarrollada por Kyle Killen y Steven Kane para Paramount+ y que tiene, como a uno de sus productores, a Steven Spielberg. La producción nos presentará una guerra del siglo 26 entre el Comando Espacial de las Naciones Unidas y el Pacto, una alianza teocrático-militar de varias razas alienígenas avanzadas.

¿De qué trata “Halo”?

De acuerdo con la sinopsis oficial:

“Halo: the series” será una dramatización del épico conflicto del siglo 26 entre la humanidad y la amenaza alienígena conocida como El covenant, y contará una trama de historias personales llenas de acción, aventura y una enriquecida visión del futuro. Esta es una guerra por la sobrevivencia, donde el arma más letal es también la gran esperanza.

Por su parte, el productor ejecutivo Kiki Wolfkill señaló que se trata de una historia independiente no canónica inspirada en la franquicia del juego y no pretende ser una adaptación directa de los videojuegos.

¿Quiénes forman parte del reparto de “Halo”?

La nueva producción televisiva contará con las actuaciones principales de:

Pablo Schreiber como el Jefe Maestro, Spartan-117

Natascha McElhone como la Dra. Halsey, la brillante, conflictiva creadora de los soldados espartanos

Jen Taylor como Cortana, la inteligencia artificial más avanzada en la historia de la humanidad, y potencialmente la clave para la supervivencia de la raza humana.

El actor canadiense Pablo Schreiber será el Jefe Maestro, Spartan-117. Foto: Composición Paramount+.

Los acompañarán:

Yerin Ha como Kwan Ha Boo

Charlie Murphy como Makee

Shabana Azmi como la almirante Margaret Parangosky

Bokeem Woodbine como Soren-066

Olive Grey como Miranda Keyes

Kate Kennedy como Kai-125

Natasha Culzac como Riz-028

Bentley Kalu como Vannak-134

Danny Sapani como el Capitán Jacob Keyes

No es la primera vez de “Halo”

“Halo” no es la primera adaptación de la franquicia de videojuegos . En 2007, se estrenó una serie de tres cortometrajes dirigidos por Neill Blomkamp titulada “Halo: Landfall”. En 2012, Netflix lanzó “Halo 4: Forward Unto Dawnen”, una serie de episodios de 15 minutos, las cuales ya no están disponibles. Mientras que en 2014 se presentó una serie de cinco episodios con Master Chief Collection en Xbox One: “Halo: Nightfall”, que está disponible para comprar o alquilar en Xbox Store.

“Halo” no es la primera adaptación de la franquicia de videojuegos. Foto: Paramount+.

¿Cuándo se estrenará y cómo ver “Halo”?

“Halo” tendrá nueve episodios y se estrenará este jueves 24 de marzo en Paramount+ en Estados Unidos y otras regiones donde está disponible el servicio de streaming, incluido el Perú.

Trailer de “Halo”