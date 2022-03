Sebastian Stan habló sobre lo difícil que fue trabajar para Marvel Studios

La inmediatez actual de las redes sociales ha hecho que los realizadores de películas tomen medidas drásticas para evitar la filtración de escenas o información de la trama, con el fin de mantener el toque de sorpresa y grandes expectativas en sus historias.

La franquicia que más ha tenido que batallar contra esto ha sido, sin dudas, la del Universo Cinematográfico de Marvel. Desde el año pasado, algunas de sus estrellas mencionaron las medidas drásticas que Marvel Studios ha estado empleando para mantener información en secreto. Ahora el actor Sebastian Stan habla al respecto y menciona lo frustrante que fue para él.

Bucky Barnes es el Soldado de Invierno. (Foto: Cortesía Disney)

¿Qué dijo Sebastian Stan sobre Marvel?

Durante la grabación del podcast The Happy Sad Confused, el interprete de el Soldado de Invierno dijo que durante la grabación de “Avengers: endgame” todo se volvió más complicado, y le generó una experiencia que no disfrutó.

“No, no puedo. Tengo que entender lo que estoy haciendo, razón por la cual ‘Avengers: endgame’ fue realmente difícil cuando la estábamos filmando ... porque, ya sabes, muchos de nosotros no leímos los guiones. Creo que sólo había unas pocas personas que los habían leído y yo estaba como, ‘Mierda, no puedo...’ Quiero decir, concedido, eran los Russo y había mucha gente confiada, pero... por lo general necesito saber qué está pasando…”.

Según Stan, para la realización del final de la saga de “Avengers”, los actores solo tuvieron acceso a los guiones que involucraban a sus respectivos personajes, por lo que había situaciones que no comprendían del todo. La intención de Kevin Feige, CEO de Marvel, fue evitar que su elenco sepa lo que pasará en la edición final de la cinta con el fin de evitar que se les escape algún spoiler.