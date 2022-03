“Nightmare alley” en los Oscar 2022: trama, personajes y qué dice la crítica

Guillermo del Toro regresó a los cines por todo lo alto con “Nightmare alley”, conocida también como “El callejón de las almas pérdidas”. Cuenta con un total de cuatro nominaciones en los Oscar 2022: como mejor película, diseño de producción, vestuario y fotografía.

En la primera y más disputada categoría , competirá con “Belfast”, “Don’t look up”, “Drive my car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “The power of the dog” y “West Side story” y “CODA”. Con motivo de su carrera por el máximo galardón, te compartimos todos los detalles sobre el largometraje.

¿De qué trata la película?

Stanton “Stan” Carlisle es un un buscavidas manipulador que se alía con una psiquiatra tan embaucadora como él. Juntos engañan a los ricos de la sociedad neoyorquina de los años 40, pero eventualmente terminan pagando por las mentiras mientras luchan con los fantasmas de su pasado.

¿Quién es quién?

Bradley Cooper como Stanton “Stan” Carlisle

Cate Blanchett como Dra. Lilith Ritter

Toni Collette como Zeena Krumbein

Willem Dafoe como Clem Hoately

Richard Jenkins como Ezra Grindle

Rooney Mara como Molly Cahill

David Strathairn como Pete Krumbein

Ron Perlman como Bruno

Holt McCallany como Anderson.

Nightmare alley llegará a la pantalla grande el 17 de diciembre de este año. Foto: composición/Searlight

¿Qué dijo la crítica del film?

En Rotten Tomatoes, la cinta “Nightmare alley” cuenta con una aprobación del 80% por parte de la crítica especializada, mientras que el público le otorgó un 68%.

“Si bien puede que no golpee tan fuerte como el original, la versión de Guillermo del Toro es un thriller noir moderno con un giro agradablemente pulposo”, dictaminó el consenso del medio especializado.