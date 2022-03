La actriz Lisa Kudrow, conocida por su papel de Phoebe en la sitcom “Friends”, ha revelado que estaría de acuerdo con un posible reboot de la serie de HBO Max. La estrella, quien también aparece en la comedia de Netflix “Space force”, dijo que le gustaría ver esa idea en acción, pero sin ella ni sus compañeros en pantalla.

En una reciente entrevista con “Where is the buzz?” durante la premiere de “Better Nate than ever” (película donde aparece), la actriz explicó que sería casi imposible ver un reinicio de la serie.

“No creo que vaya a haber ningún reboot de ‘Friends’, al menos no con ninguno de nosotros (el elenco origina) en este”, confesó en un comienzo la popular Phoebe.

Rachel, Ross, Joey, Chandler, Mónica y Phoebe (Lisa Kudrow, última a la derecha) se reencontraron después de 17 años de "Friends". Foto: Instagram / People

Sin embargo, Lisa añadió que sí le agradaría ver una nueva versión de la sitcom noventera protagonizada por nuevos rostros.

“Pero un reinicio, ¿te refieres a si contrataran a otros actores? ¡Oh, me gustaría ver eso! Me gustaría ver lo que sería la ‘versión de ahora’ de eso”, agregó.

Lisa Kudrow en Friends. Foto: composición LR/ dIfusión

Así, Lisa Kudrow manifestó su aprobación por una reinvención de “Friends” con una historia que dejara atrás los años 90 y se enfocara más en el mundo actual.

PUEDES VER: La película nominada al Oscar 2022 más polémica del año llega al streaming

Nadie quiere volver a “Friends”

Luego del reencuentro que tuvieron los actores en “Friends: the reunion”, que tuvo lugar en HBO Max, cualquier fanático de la serie sabe que es muy difícil tener una nueva temporada con todo el cast original.

"Friends", la icónica serie estadounidense de los años 90, se estrenó un 22 de septiembre de 1994. Foto: difusión

Así lo han dado a entender los mismo creadores, Marta Kauffman y David Crane, quienes creen que lograron cerrar bien las historias de todos los personajes.

De la misma manera piensan los protagonistas Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Mathew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey), Jennifer Aniston (Rachel) y David Schwimmer (Ross).

Friends, El Reencuentro (Foto: Difusión)

Una opción factible sería realizar una nueva serie spin-off, donde los personajes originales podrían tener breves apariciones, tal como lo ha hecho “How I met your father”.