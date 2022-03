Sydney Sweeney llegó a Marvel: se une a “Madame Web” spin off con Dakota Johnson

La actriz de Euphoria y White lotus, Sydney Sweeney, ha confirmado su ingreso a la película “Madame Web”, un nuevo spin-off de Spider-Man de Sony Pictures que ya cuenta en el reparto con Dakota Johnson.

El mes pasado se anunció que Johnson interpretará a una de las protagonistas de la cinta, la primera sobre una heroína en el universo cinematográfico de Sony-Marvel. SJ Clarkson dirige el filme, después de tener en sus manos algunas de las series de Marvel-Netflix como “Jessica Jones” y “The defenders”.

Sydney Sweeney como Cassie en Euphoria. Foto: HBO Max

¿Quién es Madame Web?

Madame Web es una mutante clarividente, que ha servido como mentora de Spider-Man, así como de varios héroes. Tradicionalmente se la representa como una anciana que se mantiene con vida a través de un sistema de soporte vital que se asemeja a una telaraña, sin embargo, aún no se sabe cómo la próxima película adaptará al personaje, o a quién interpretará Sweeney.

Este miércoles 16 de marzo, Deadline ha compartido la primera descipción oficila de lo que será Madame Web en el cine: “Sony la tiene en la misma consideración que Doctor Strange de Marvel debido a los poderes sensoriales psíquicos y habilidades astrales del personaje.”

De esta manera, “Madame Web” se une a la creciente lista de spin-offs de Spider-Man de Sony, la lista incluye a incluido “Venom: let there be Carnage” de 2021 y el próximo “Morbius”, protagonizado por Jared Leto.

Su más reciente título, “Spider-Man: no way home”, ha recaudado 1870 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha, la cifra más alta en la historia de Sony.