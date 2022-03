Jared Leto afirma que las películas de Marvel ayudan a que los cines no cierren

Después de incontables cambios en la fecha de estreno, “Morbius”, la película protagonizada por Jared Letto, al fin llegará a los cines este 31 de marzo. La cinta pertenece al spiderverse de Sony y, aunque se cree que no tendrá el mismo alcance que Spider-Man: no way home, tendría la ventaja de que, en la mayoría de países, las restricciones por la COVID-19 ya no son tan fuertes.

Sin embargo, recordemos que, en referencia a las cintas de superhéroes, cineastas como Martin Scorsese y Ridley Scott han manifestado su opinión, y las calificaron como historias sobrexplotadas y que malacostumbran al público a no tener paciencia para filmes con una atención más pausada.

En esa línea, durante una entrevista con el medio Variety, el actor explicó su postura sobre este tema.

Poster oficial de "Morbius". Foto: Sony Pictures.

¿Qué dijo Jared Leto sobre las películas de superhéroes?

El intérprete y cantante conoce bien ambos mundos. Si bien es más sabido por interpretar a Joker en “Escuadrón suicida” y “La liga de la justicia de Zack Snyder”, también ha sido parte de cintas de otros géneros, como “El club de los desahuciados”, película que le otorgó un Premio Oscar a mejor actor de reparto.

En ese sentido, el protagonista de “Morbius” ha dicho: “Soy un poco snob cuando hablamos de cine. Si no fuera por las películas de Marvel, no sé si los cines existirían todavía . No parece haber espacio para todos, y eso comienza a ser un poco desgarrador”.

Los ganadores del Oscar, Jaret Leto y Anne Hathaway protagonizan WeCrashed. Foto: Apple TV +

Leto reconoce la frustración de muchos creadores que ven sus películas fallar en la taquilla mundial, al ser opacadas por Marvel o DC; sin embargo, reconoce los beneficios del género.

“También siento gratitud por estas cintas, porque están manteniendo al cine con vida. Es un privilegio ser parte de un par de películas al hilo que están apoyando al cine. Sé lo importante que eso fue para mí cuando era niño… el escapar al cine. Esa experiencia cultural fue bastante informativa e impactante. Vi películas en el cine que cambiaron mi vida”, dijo el intérprete.

