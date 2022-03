“The walking dead”: Maggie y Negan tendrán su propia serie spin-off, “Isle of the dead”

“Isle of the dead” será la próxima serie spin-off de “The walking dead” y tendrá como protagonistas a los personajes de Maggie y Negan.

Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, actores de Maggie y Negan, protagonizarán "Isle of the dead", el cuarto spin-off de "The walking dead". Foto: AMC