Taika Waititi fue el encargado de continuar la saga del ‘Dios del Trueno’, Thor, ya que primero asumió ser la mente maestra de “Thor: ragnarok”, función que repitió para la tan esperada “Thor: love and thunder”, la cuarta película del superhéroe.

Thor y Jane en "Thor: love and thunder". Foto: Twitter

Lo que tal vez muchos desconocían, hasta hace unos días, es que Taika Waititi tuvo que mentir para ser elegido el director de “Thor 3″. En una conversación con “The late late show con James Corden”, Waititi reveló cómo consiguió el trabajo y de qué manera engañó a las cabezas de Marvel Studios.

“Di sí a todo. ‘Absolutamente, puedo hacer eso. No te decepcionaré’. Es como conseguir cualquier trabajo. Si quieres un trabajo, tienes que mentir. Tienes que fingir”, dijo sueltamente Taika Waititi.

Taika Waititi continua grabando "Thor: love and thunder" con Chris Hemswoth. Foto: composicion/difusión/Marvel Studios

Nos queda claro que, al momento de postular a un trabajo, debemos vender nuestra imagen y estar dispuestos a hacer todo porque somos los mejores. Esto lo tiene muy claro Waititi, pues lo ha confesado.

Por otro lado, Taika Waititi hace poco señaló que “Thor: love and thunder” no ha culminado sus grabaciones, bromeando inclusive con que la película del Universo Cinematográfico de Marvel puede culminar un día antes de su estreno. Lo que sí nos ha prometido es que “Thor 4″ estará mejor que “Thor: ragnarok”.

Thor: love and thunder llegará a las salas el 8 de julio de 2022. Foto: Marvel Studios

“Thor: love and thunder” se estrena oficialmente el viernes 8 de julio de 2022 en Estados Unidos. En Latinoamérica, se espera que llegue unos días antes como “Spider-Man: no way home”.

Natalie Portman regresa como Jane Foster para tomar el lugar de Thor. Lo que no sabemos es que si ellos continuarán con su romance o seguirán separados, así como se desconoce si el hijo de Odín aún posee todos sus poderes.