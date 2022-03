“The Batman”: ¿aparece realmente Robin en la cinta de Robert Pattinson?

Según el propio director, Matt Reeves, “The Batman” es solo el inicio de una nueva saga del Hombre Murciélago, y eso significa que personajes como Robin, Joker y muchos más villanos podrían volver a la pantalla grande y unirse al universo de Robert Pattinson, intérprete del ‘Caballero de la Noche’.

Recordemos que el llamado ‘Chico Maravilla’ es parte importante de la vida del Hombre Murciélago, así que, si “The Batman” se convierte en una saga, definitivamente hay posibilidades de que nuevamente aparezca en una película live action. Esto ocurriría muchos años después de que Chris O’Donnell diera vida a Dick Grayson en “Batman forever” y “Batman and Robin” de Joel Schumacher.

Y luego de que Joseph Gordon-Levitt nos hiciera entender que su nombre real era Robin John Blake, haciéndole referencia al compañero de Batman tanto por su parecido biográfico como por haber heredado la baticueva al final de “The Dark Knight Rises” de Christopher Nolan.

Chris O’Donnell dio vida a Dick Grayson en “Batman Forever” y “Batman and Robin” de Joel Schumacher. Foto: Composición Warner Bros.

Joseph Gordon-Levitt no hizo entender que era Robin al final de “The Dark Knight Rises” al llamarse Robin John Blake. Se sigue esperando un spin-off con su historia. Foto: Warner Pictures.

¿Aparece Robin en “The Batman” de Matt Reeves?

Se tejan dos teorías de posibles historias para su aparición en próximas cintas. La primera se puede hilar desde los avances en los cuales se puede apreciar a una banda de criminales que Batman derrota a golpes. Con ellos se encuentra un joven que observa cómo el ‘Caballero de la Noche’ se deshace de todos sus compañeros como si fueran muñecos de trapo.

Este joven lo personifica Jay Lycurgo, actor que trabajó en la tercera temporada de “Titanes”, en donde interpreta al joven Tim Drake, personaje que termina convirtiéndose en el tercer Robin, tras el cambio de identidad del original Dick Grayson a Nightwing y la muerte de Jason Todd, el segundo ‘Chico Maravilla’.

La segunda teoría es que Batman se encarga de salvar al hijo del alcalde Don Mitchell Jr., interpretado por Archie Barnes, quien pareciera haber creado una conexión especial con el Hombre Murciélago porque el Acertijo asesinó a sus padres y se quedó también huérfano.

El actor Brenton Thwaites da vida al primer Robin Dick Grayson que luego se convertirá en Nightwing en la serie Titans. Foto: Netflix.

¿Qué dijo Pattinson sobre la posibilidad de incluir a Robin en las próximas secuelas?

Robert Pattinson dijo en una entrevista por la promoción de la cinta que quiere ver a Robin en la secuela y que le gustaría que el personaje sea interpretado por un niño de 13 años, quien apenas estaría aprendiendo todo lo necesario para convertirse en su fiel compañero.

”Sí, pero tiene que tener 13 años. Esa es la única forma en que lo aceptaré. No, me encanta “Death in the family” (la historieta) y esas cosas, pero creo que sería genial. También la gente le tiene tanto miedo, pero es un poco emocionante. Creo que sería una adición muy divertida”, expresó el actor.