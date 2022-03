La nueva versión de The Batman, de Matt Reeves, ya se estrenó en varios países del mundo y los buenos comentarios no faltan. Muchos fans han quedado más que impactados y complacidos por la nueva película del Hombre Murciélago.

En su semana de estreno, como es de esperarse, el elenco y todo el equipo que trabajó detrás de la cámara están en giras publicitarias de The Batman, y los medios están muy interesados en conocer datos curiosos y también el desarrollo antes, durante y después de rodar.

En una de estas entrevistas, Robert Pattinson, el protagonista de The Batman, reveló a Ali Plumb de BBC Radio la vez que Warner Bros. le llamó la atención por llevarse muchas medias del set de la cinta.

The Batman de Matt Reeves se inspira en varios cómics de DC. Foto: La Neta.

“Seguí hablando con Warner Bros. Dirían: ‘Sabes, está bien tener algunos, pero los tomas todos los días (risas). ¿Cuántos calcetines necesitas, porque hemos estado filmando durante un año?’”.

No hay dudade que el actor lo tomó esto muy a la ligera; sin embargo, para la producción de Warner Bros. no fue muy agradable, de seguro porque había un gasto de por medio o no alcanzaba la prenda para el resto del cast.

The Batman llegó a los cines de Perú el 2 de marzo, siendo este el preestreno. Foto: composición/Warner Bros.

The Batman, inspirada en los cómics de Batman: el largo Halloween, Batman: año uno, Batman: ego y Batman: victoria oscura, se estrenó este jueves 3 de marzo en Perú y en otras partes de Latinoamérica. En Estados Unidos, The Batman llegará este viernes 4 de marzo.

