¡Fezco sí iba a morir! Final alternativo de Euphoria 2 es confirmado por Angus Cloud

Luego de angustiantes capítulos, el final de la segunda temporada de Euphoria ya se ha estrenado. Si bien por mucho tiempo se habló de la muerte de Fezco, que parecía haberse anticipado con los impactantes avances oficiales, quien en realidad murió fue Ashtray, personaje interpretado por Javon Walton. Sin embargo, no fue planeado así desde el inicio.

En conversación con Esquire, el actor infantil reveló que, en el fuego cruzado con la Policía en la recta de cierre de Euphoria 2x08, ‘Fez’ tenía un trágico cierre. Esta información fue confirmada por el propio Angus Cloud, quien le da vida al querido drug dealer, en entrevista con The Hollywood Reporter.

Fezco es uno de los personajes más queridos de Euphoria y ha estado en la trama desde el inicio de la serie. Foto: composición LR/HBO

Cloud menciona que los cambios en los guiones fueron muy recurrentes, a tal punto que cada artista tuvo al menos tres diferentes libretos, pero el episodio ocho tuvo tantas modificaciones que la versión final llegó el día del rodaje. Aunque no especificó el porqué del cambio, dijo que “querían que fuera lo más dramático posible”.

Asimismo, se aseguró de que no le culparan por contar los detalles, y añadió entre risas: “Será mejor que digas que fue Javon quien se delató”.

Ahtray se sacrificó por Fez en el fuego cruzado con la policía. Foto: HBO Max

PUEDES VER: Euphoria se convierte en la serie más vista de HBO desde Game of Thrones

¿Ashtray sigue vivo?

Por si no viste el final de temporada de Euphoria 2, los espectadores quedaron impactados cuando Asthtray cayó en batalla. No obstante, Walton no está del todo convencido.

“Hombre, sólo espero que esté vivo”, expresa, mientras mantiene la esperanza de que quizá ‘Ash’ solo fingió estar muerto.

“Definitivamente va a encontrar una manera de volver a él (Fezco), porque es la persona que más le importa. Eso es lo que me gustaría que pasara, que ‘Ash’ y ‘Fez’ se reunieran. La gente adora al dúo ‘Ash’ y ‘Fez’”, añadió.

Por ahora, no tiene claro cuál será el futuro de su rol ni si volverá para la ya confirmada tercera temporada del programa, misma que menciona le costará ver, si su retorno no se concreta.