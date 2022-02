Michael Keaton confirma más apariciones de Vulture en películas de Marvel

Michael Keaton regresó al cine de superhéroes con Vulture para Marvel Studios en Spider-Man: homecoming, la primera película de Tom Holland como el nuevo Hombre Araña. El enfrentamiento entre ambos rivales fue aclamado por los fans gracias también al papel del experimentado actor.

Al final de la cinta, el personaje protagonizó la escena postcréditos donde se reúne con otros villanos. Sin embargo, esta no fue su última aparición en el MCU. Como vimos en el primer tráiler de Morbius, también aparece haciendo conexión entre los universos cinematográficos de Marvel y Sony.

Meses después el actor vuelve a dar de qué hablar entre sus seguidores por medio de su cuenta oficial de Instagram. En su reciente publicación, compartió una fotografía con un claro mensaje: “Un poco de trabajo con Adrian Toomes hoy”.

Todo parece indicar que Keaton tendrá más apariciones como Buitre en la franquicia de superhéroes luego de Morbius, cuyo estreno está agendado para este 1 de abril. El segundo tráiler de dicha película confirmó un rol importante del villano, por lo que solo queda esperar ver el resultado.

PUEDES VER: Charlie Cox asegura que Daredevil volverá en más películas de Marvel Studios

Sobre su fuerte regreso al cine de superhéroes, el actor confirmó que la está pasando bien en esta etapa de su vida. “Tiene que ser bueno. No hay razón para hacerlo si no es bueno. Realmente no va a cambiar nada. Y simplemente salté y me divertí”, declaró anteriormente a The Jess Cagle podcast with Julia Cunningham.