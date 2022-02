‘Spider-Man: cruzando el multiverso’ fue desaprobada y tuvo modificaciones

Spider-Man: across the Spider-Verse tiene agendado su estreno para mediados de 2023, pero los fans no dejan de comentar sobre la película animada. La primera entrega fue todo un éxito y se espera que la secuela este a la altura o rebase las expectativas.

Por el momento no hay detalles sobre el argumento, pero el título del film ya adelanta que veremos al protagonista conocer otros universos. Lo único confirmado por los guionistas Phil Lord y Christopher Miller es que cada mundo tendrá un estilo de animación diferente.

Para sorpresa de los fans, los productores revelaron que no fue un proceso fácil. Durante el podcast Happy Sad Confused contaron que se sintieron perdidos tras la exhibición de prueba en Arizona por la mala recepción.

“Todos nos dijimos: ‘Estamos absolutamente arruinados’. Esto también nos sucedió con Spider-Man: un nuevo universo. Hicimos una prueba temprana en Arizona y funcionó nada bien”, fueron sus palabras al medio.

Por este motivo, decidieron hacer algunos retoques y ajustes. “Averiguamos con qué chocaban las personas, por qué no tenían empatía en determinados puntos. En definitiva, seguimos trabajando. Una película es algo que evoluciona”, enfatizaron los creadores.

“La audiencia te dice lo que quiere ver y luego tú tienes que encontrar la forma de darles lo que no saben que quieren (…) Es lo típico de separar el grano de la paja. Tratas de mantener la atención de la audiencia el mayor tiempo posible”, finalizaron.