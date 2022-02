Netflix traerá muchas sorpresas a sus usuarios en marzo de 2022. Esta vez, los fans podrán ver la segunda temporada de Top boy y todo lo que hay detrás de la mafia en Summehouse. Asimismo, Los Bridgerton 2 es una de las series que no podían faltar en este mes de estrenos y, según su sinopsis oficial, el mayor de la familia Bridgerton promete llevarse toda la atención en esta reciente saga.

Para los amantes del suspenso, el gigante de streaming incorporará Perdidos en el Ártico, una cinta de sobrevivencia basada en hechos reales. A continuación, conoce qué otras series y películas llegarán a Netflix el próximo mes.

Top boy 2 en Netflix

Esta segunda entrega de Top boy 2 mostrará nuevamente a los exsocios Sully y Dushane, quienes se vuelven rivales mientras las cosas en Summerhouse se dificultan, debido a los crímenes y corrupción.

Los Bridgerton 2 en Netflix

La trama girará entorno a Anthony Bridgerton, quien decidió finalmente tomar el control de su vida y, para poder lograrlo, buscará casarse con una mujer que lo entienda, pese a las libertades que se tomó en su juventud.

Series de Netflix en marzo

Érase una vez... pero ya no - 11 de marzo

Queen of the south (temporada 5) - 9 de marzo

The last kingdom (temporada 5) - 9 de marzo

Películas de Netflix en marzo

Street dance (Step up 2 - The streets) - 1 de marzo

Perdidos en el ártico - 2 de marzo

Piratas: el último tesoro de la corona - 2 de marzo

Fin de semana en Croacia - 3 de marzo

American girl - 3 de marzo

La infeliz - 4 de marzo

Nine men - 5 de marzo

The man in the sky - 5 de marzo

Pink string and sealing wax - 5 de marzo

Cada minuto cuenta - 5 de marzo

Les poneyttes - 5 de marzo

Las voluntarias - 5 de marzo

Hoffman - 5 de marzo

The magic box - 5 de marzo

The lady with a lamp - 5 de marzo

Maytime in Mayfair - 5 de marzo

Nowhere to go - 5 de marzo

Inquietudes - 5 de marzo

Chain of events - 5 de marzo

Réveillon chez Bob - 5 de marzo

The flying scotsman - 5 de marzo

Los excursionistas - 5 de marzo

Yo fui el doble de Montgomery - 5 de marzo

Pool of London - 5 de marzo

La chica de los cien millones - 5 de marzo

El testamento del doctor Cordelier - 5 de marzo

Keep your seats, please - 5 de marzo

Poussiére D’Ange - 5 de marzo

Atraco sorprendente - 5 de marzo

El vuelo del Sphinx - 5 de marzo

Tour depend des filles - 5 de marzo

Malevil - 5 de marzo

El deseo en mí - 8 de marzo

Una sombra en mi ojo - 9 de marzo

La mirada invisible - 11 de marzo

El proyecto Adam - 11 de marzo

Docteur Petiot - 12 de marzo

Gigantes de plata - 12 de marzo

Persecución - 12 de marzo

Max and Jeremy - 12 de marzo

Nekrotronic - 14 de marzo

Marilyn tiene los ojos negros - 15 de marzo

Hover - 15 de marzo

Adam by Eve - 15 de marzo

El rescate de Ruby - 17 de marzo

Hasta que nos volvamos a encontrar - 18 de marzo

Golpe de suerte - 18 de marzo

Cangrejo negro - 18 de marzo

Veinticinco, veintiuno - 19 de marzo