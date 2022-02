The Batman: Warner Bros. no quiso que el Pingüino de Colin Farrell fumara en la película

Lo mejor de la nueva versión del Hombre Murciélago, The Batman, es que no tendrá la clásica fórmula de un héroe y un villano, sino que serán varios los antagonistas que harán que la ciudad Gótica explote en crisis.

El Acertijo y el Pingüino traerán muchos problemas a Gordon y a la ciudad de Gótica. Foto: composición/Empire

El villano principal está a cargo de Paul Dano como el Acertijo; sin embargo, hay otra pieza que será fundamental en la película de Matt Reeves: el Pingüino de Colin Farrell. Muchos fans están emocionados de ver al actor en la piel del mafioso Oswald Cobblepot.

Sin embargo, el Pingüino no será igual a los cómics o cintas anteriores, pues le hará falta su tan apreciado cigarro, negado por una de las productoras: Warner Bros. ¿Pero a qué se debe esto?

Colin Farrell como el Pingüino. Foto: Twitter/@thebatcentral

Colin Farrell en una entretenida entrevista con el canal de YouTube Jake’s Takes nos reveló cuál es la razón y todo lo que hizo para que esto cambiara: “Luché valientemente por un cigarro. Incluso dije en un momento ‘¿puedo tenerlo apagado?’ y me dijeron que no”.

A esto, Farrell dio un por qué. Resulta que, según comentó Matt Reeves, Oswald Cobblepot en The Batman aún no es un conocido gánster en Gotham, sino todo lo contrario: se está abriendo camino en el mundo criminal. Por ello, no es reconocido en la familia Falcone.

El Pingüino de The Batman en exclusiva sesión por la revista Empire. Foto: Empire

“El Oz que conocemos no ha encarnado la energía del Pingüino que reconocemos de los cómics originales y de películas anteriores. Así que veré si vuelve a funcionar. Me encantaría explorarlo porque no es un subjefe, no es un jefe, es solo un soldado de Falcone en esta etapa. Pero tiene una gran ambición y sueña con hacer grandes, grandes cosas”, señaló Colin Farrell.

The Batman llega a los cines del mundo este 4 de marzo de 2022. Para el público peruano, las puertas de las salas de cine estarán abiertas el jueves 3 de marzo. Puedes adquirir tus entradas desde ya en preventa.

The Batman: escena del funeral