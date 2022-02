Halo, la serie: renovó para temporada 2 y Master Chief revelará su rostro por primera vez

Halo, the series está basada en el videojuego del mismo nombre. Ha sido creado por David Wiener (el showrunner) y cuenta con la producción de Steven Spielberg y las actuaciones estelares de Pablo Schreiber (Master Chief - John-117) y Jen Taylor (Cortana). La adaptación se ubica en el siglo XXVI, cuando se desarrolla un conflicto intergaláctico entre la humanidad y El Pacto, una alianza militar de numerosas especies alienígenas.

¿Qué dijo Paramount en referencia a la renovación de Halo, la serie?

Paramount Plus anunció, hace unos días, en su presentación ante los inversores, que renovó la serie por una segunda temporada. “Para Paramount+, Halo es una oportunidad de expansión y de construcción de un universo, y nos entusiasma ofrecer a los fans la posibilidad de esperar una segunda temporada antes de estrenar la serie el próximo mes”, dijo Tanya Giles, directora de programación de la plataforma, a The Hollywood Reporter (THR) .

Giles agregó a THR: “Halo será una travesía emocionante para los fans del juego como para aquellos que no lo hayan jugado, ya que une una estética espectacular con una mirada profunda a las historias personales detrás de estos personajes icónicos, todo eso con el fondo de una batalla épica por el futuro de la humanidad”.

Halo renovó para una segunda temporada antes de estrenarse la primera. Foto: Paramount+

Halo se une a la batalla de series épicas

La noticia de la renovación no sorprendió a los conocedores de la industria, ya que Halo es una serie de gran presupuesto y más producción, por lo que ofrece más posibilidades de amortizar los costos y ganar dinero. Tras el anuncio de Amazon Studios de hacer el show más caro de la historia de la televisión con El señor de los anillos: los anillos de poder (1.000 millones de dólares) y la realización a cargo de HBO de la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon , la renovación de Halo suma un contendiente de importancia a la pelea por la supremacía en pantallas de las historias épicas.

Halo se une a El señor de los anillos: los anillos y Game of Thrones: House of the Dragon en la batalla de series épicas. Foto: Paramount Plus.

¿Quién es Master Chief (el jefe maestro)?

Con el próximo estreno de la serie Halo, los fans tendrán la oportunidad de conocer por fin el rostro del protagonista (Pablo Schreiber), el cual se ha mantenido en secreto en cada uno de los videojuegos que se han publicado hasta ahora.

John-117, también conocido como Master Chief , es la gran esperanza de la especie humana en la guerra contra El Pacto. Se trata de un súper soldado salido del programa secreto Spartan-II, creado por la científica Elizabeth Halsey.

Este supersoldado del futuro cuenta con las mejores armaduras, tecnología y entrenamiento de toda la humanidad, y en más de dos décadas nunca habíamos visto su cara. La serie cambiará todo. Se espera que con esta revelación y la visión de Steven Spielberd detrás, la serie sea todo un éxito.

El actor canadiense Pablo Schreiber se transformó físicamente para personificar a Master Chief - John-117. Foto: Paramount Plus.

