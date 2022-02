The Batman: Paul Dano no pudo dormir después de interpretar a The Riddler

Paul Dano, el actor que al parecer no envejece, da vida al principal villano en The Batman, de Matt Reeves, el Acertijo, o también llamado The Riddler. A muy poco de estrenarse la película de DC Comics y Warner Bros, la figura de Hollywood ha revelado en una entrevista con Entertainment Weekly que después de grabar con su personaje no pudo dormir.

“Hay una secuencia con el personaje de Peter Sarsgaard (Gil Colson). Eso fue intenso. Hubo algunas noches en las que probablemente no dormí tan bien como hubiera querido solo porque fue un poco difícil superar a este personaje”, confesó por primera vez Paul Dano.

“Se necesita mucha energía para llegar allí. Entonces, casi tienes que sostenerlo una vez que estás allí porque subir y bajar es un poco difícil”, agregó. Según los adelantos de The Batman ,no nos queda duda de que este es un buen personaje que traerá muchos conflictos al Hombre Murciélago y a la Ciudad Gótica.

Asimismo, el director Matt Reeves avaló el gran trabajo de Paul Dano, de quien se refirió como “realmente un camaleón”. A lo que adicionó: “Es brillante en muchas cosas. Pero creo que lo ves atravesando una experiencia torturante muy interna en sus personajes. Puedes verlo realmente de una manera activa, teniendo este tipo de confusión psicológica que encuentro realmente convincente”.

The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, llega a los cines del mundo este 4 de marzo de 2022. Para los fanáticos peruanos, el gran estreno está pactado para el jueves 3 de marzo.

The Batman: último avance internacional