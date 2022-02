The Batman: nuevo video es revelado antes del adelanto que se verá en el Super Bowl

A unos días del gran evento de fútbol americano, el Super Bowl, un clip de The Batman ha sido revelado. Cabe recordar que, DC Comics y Warner Bros. tienen preparado un exclusivo anuncio para esta fiesta deportiva que se realizará el domingo 13 de febrero.

Peter Sarsgaard será el fiscal Gil Colson en The Batman. Foto: composición/difusión/Warner Bros. Picures

Las nuevas imágenes vistas en el video dejan ver claramente a The Riddler haciendo todo lo posible para sacar a la luz los secretos de la familia Wayne. Tras esto, Batman de Robert Pattinson y Catwoman de Zoë Kravitz se juntan para ir por el Acertijo.

Asimismo, disfrutamos un poco más del comisionado Gordon de Jeffrey Wright, quien está detrás de todas las pistas del villano con el fin de atraparlo, pues ya lo tiene cansado. El audiovisual es algo corto, pero muy explosivo como hemos visto en los anteriores tráileres.

Batman en nuevo póster 'Unmask the truth'. Foto: Twitter/@TheBatman

El usuario de Twitter @thesebbazz fue quien compartió este video, que lo más probable haya sido difundido en canales y redes sociales de otros países fuera de Latinoamérica, ya que se aprecian subtítulos.

The Batman de Matt Reeves promete ser una versión más joven y oscura del conocido Bruce Wayme y su alter ego, el Hombre Murciélago. The Batman llega este 4 de marzo a los cines del mundo y no te lo puedes perder.

The Batman: Cinemark anuncia fecha de preventa

Hace solo unos días, se dio inicio a la preventa de entradas en Estados Unidos para The Batman. En Perú, los fanáticos del ‘Justiciero de Gotham’ podrán adquirir los tickets el 17 de febrero y verlo en diversos cines a nivel nacional.

The Batman: nuevo adelanto antes del Super Bowl