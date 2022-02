El señor de los anillos: los anillos de poder no será copia de Game of thrones

El señor de los anillos: los anillos de poder expandirá el universo ficticio de la trilogía original basada en las novelas de J. R. R. Tolkien. La historia estará ambientada en la Segunda edad del sol cuando se crearon dichos anillos y los fans no podrían estar más entusiasmados por su estreno.

“Hasta ahora el público solo había visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, existieron varios... y estamos emocionados por compartir esta excepcional historia de todos ellos”, adelantaron los showrunners J.D. Payne y Patrick Mckay.

En una nueva entrevista para Vanity Fair, Patrick McKay habló sobre las comparaciones con Game of thrones y dejo en claro que no será una copia. En definitiva, no contará con el mismo uso de sexualidad ni violencia, dado que tendrá un tono familiar como el de los libros de Tolkien:

“[La meta era] hacer un show para todos, para niños de 11, 12 y 13 años, aunque a veces tengan que esconderse entre las cobijas o cubrirse los ojos si algo es demasiado aterrador. Hablamos del tono en los libros de Tolkien. Este material es con frecuencia aterrador, a veces muy intenso, a veces bastante político, a veces bastante sofisticado, pero también es cálido y optimista. Trata sobre la amistad y sobre la hermandad y de sobreponerse a la oscuridad”.

El señor de los anillos: los anillos de poder, reveló 23 nuevos posters para los fanáticos de J. R. R. Tolkien. Foto: composición/Amazon Prime Video

¿De qué trata la serie?

El drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos de El hobbit y El señor de los anillos. Durante sus 8 episodios, conoceremos era en la que se forjaron grandes poderes, los héroes fueron puestos a prueba, la esperanza casi muere y un terrible villano amenaza con cubrir todo el mundo en tinieblas.

El señor de los anillos: los anillos de poder llegará a Prime Video el próximo 2 de septiembre.