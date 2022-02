Morbius se adelanta: avance confirma nueva fecha de estreno en cines

Tras el gran éxito de No way home, Sony decidió mover el estreno de Morbius hace algunas semanas. La fecha de llegada a los cines fue anunciada para 1 de abril, día que aún se mantiene para muchas locaciones. No obstante, un reciente tuit de Sony Pictures México presentó un nuevo avance con el que confirman el lanzamiento adelantado de la película para el país azteca.

Los fans de Marvel son los más emocionados con el cambio de fecha, puesto que la cinta protagonizada por Jared Leto ha estado en constantes retrasos desde julio de 2020. Por ello, el estudio confirmó la siguiente: “Entra al mundo de una nueva leyenda de Marvel. @JaredLeto es #MORBIUS – exclusivamente en cines este 31 de marzo ”, se lee en la publicación, en la que además adjuntan el póster.

Morbius llegará el 31 de marzo a los cines de México. Foto: Twitter/@SonyPicturesMX

¿Qué veremos en Morbius?

“Uno de los personajes más convincentes y conflictivos del Universo de Marvel de Sony Pictures llega a la gran pantalla cuando el ganador del Oscar, Jared Leto, se transforma en el enigmático antihéroe Michael Morbius”.

“Peligrosamente enfermo con un raro trastorno sanguíneo y decidido a salvar a otros que sufren su mismo destino, el Dr. Morbius intenta una apuesta desesperada. Aunque al principio parece ser un éxito radical, se desata una oscuridad en su interior. ¿Superará el bien al mal, o sucumbirá Morbius a sus nuevos y misteriosos impulsos?”, recita la sinopsis oficial.

De ese modo, el filme será principalmente la historia del origen de Michael Morbius y cómo el doctor se convierte accidentalmente en un tipo único de vampiro.