‘Spider-Man: no way home’: Marvel tendría problemas para distribuir la cinta en streaming

Spider-Man no way home fue sin duda alguna uno de los mayores acontecimientos cinematográficos del año pasado, esto debido a la expectativa que generó en los fans de superhéroes y su buena acogida en taquilla; incluso, todavía está disponible en algunas salas de cine del mundo. Por otro lado, también hay muchos que están ansiosos por poder ver la película de Marvel en sus casas; sin embargo, Sony Pictures no ha revelado aún la fecha exacta de cuándo se podría ver por streaming, aunque hay señales que ya indican a través de qué señal.

¿Qué se sabe al respecto?

La revista online Deadline ha confirmado que ni Netflix, ni Disney+, ni Amazon Prime Video se harán cargo de la distribución estadounidense de Spider-Man: no way home en el streaming . A pesar de tener todas las películas del Universo Cinematográfica de Marvel, Disney+ no posee los derechos del filme, los cuales son de Sony Pictures. Asimismo, en el caso de Netflix y Prime Video es una cuestión de cesión de licencias y contratos.

Cabe recordar que no se podría ver por HBO Max porque es casa de Warner Bros, y, por lo tanto, de DC Comics. Según Deadline, los planes de streaming para la cinta del hombre arácnido consistirían en incluir el filme en Starz en los próximos seis meses. De esta forma, se espera que la cinta esté disponible para su compra en plataformas digitales y en Blu-ray/DVD a partir del próximo mes.

¿Cuál fue la respuesta de Starz?

El lanzamiento de Spider-Man: no way home es parte de un acuerdo de colaboración que existe entre Sony Pictures y esta plataforma, que le permite obtener en exclusiva los derechos de streaming de una película tras su venta estándar de vídeo bajo demanda.

El CEO de Starz, Jeffrey Hirsch, dijo: “colocas los programas y el contenido adecuados para que puedas atraer a los clientes que miran Spider-Man a uno de tus shows originales. El nuestro es un juego de retención, no un juego de adquisición, alineando contenido semana a semana, 52 semanas al año. Buscando mover a nuestra audiencia principal de un programa al siguiente”.