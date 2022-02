Jackass Forever destronó a Spider-Man: no way home en taquilla estadounidense

Lo que parecía una tarea demasiado complicada, terminó siendo solo una mera cuestión de tiempo. Jackass Forever, la famosa serie de MTV, destronó a Spider-Man: no way home en la taquilla estadounidense el último fin de semana. La película de Marvel y Sony no pudo contra Paramount Pictures y el regreso de Johnny Knoxville y Steve-O junto al resto de la divertida y arriesgada pandilla original.

De acuerdo con los datos de la taquilla norteamericana difundidos por Rotten Tomatoes y medios estadounidenses, la cinta de Paramount arrasó con la competencia en su primer fin de semana.

Spiderman no way home no pudo contra Jackass Forever el pasado fin de semana en Estados Unidos. Foto: composición LR/Marvel/Paramount Pictures

Con un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares, Jackass Forever recaudó poco más de 23 millones, mientras que Spider-Man: no way home solo 9 millones.

Taquilla estadounidense del 4 al 6 de febrero de 2022. Foto: Twitter

Asimismo, el regreso del hilarante grupo liderado por Johnny Knoxville también dejó atrás a la apocalíptica Moonfall. La cinta de Lionsgate que, con un presupuesto de 150 millones de dólares, solo pudo conseguir 10 millones.

¿De qué trata Jackass Forever?

Jackass Forever, la cuarta película de la saga, marca el regreso de la arriesgada pandilla, formada para el show de MTV en los 2000, luego de 10 largos años.

No es la primera vez que Jackass hace prueba con animales. Foto: MTV

Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius y demás miembros regresan para una nueva ronda de situaciones y acrobacias absurdas, altamente peligrosas y divertidas.

La cinta se estrenó el 4 de febrero en Estados Unidos y en su primer fin de semana ha logrado ser un éxito de taquilla, recuperando el doble de su presupuesto en apenas tres días.