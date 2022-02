The Fabelmans: el director David Lynch será parte de la próxima película de Spielberg

Luego del estreno de West side story, cinta que no tuvo la acogida deseada, pero que, podría obtener nominaciones en los premios Óscar 2022, Steven Spielberg ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto.

The Fabelmans es un filme que incluirá muchos elementos autobiográficos y que acaba de sumar a su elenco a uno de los actores y directores más lujosos de la industria, David Lynch.

David Lynch llevaba 5 años sin tener un trabajo como actor. Foto: Netflix

David Lynch y Steven Spielberg

Según el medio Variety, David Lynch será parte de The Fabelmans, volviendo a actuar después de cinco años, luego de ser parte de su propia creación, Twin peaks. Sin embargo, se debe destacar que realizó una voz en Robot chicken y también fue parte de un corto llamado What did Jack do?

Ahora, trabajará en un nuevo largometraje de Spielberg. Esta será la primera vez que ambos artistas trabajen juntos. Hasta el momento, no se tiene conocimiento del papel que interpretará Lynch, pero se sabe que su trabajo ya terminó, ya que el proyecto se encuentra en instancias de postproducción y se estrenará en noviembre de este año.

Esto indicaría que la inclusión de Lynch al elenco de la película se mantuvo en secreto por un largo tiempo.

Steven Spielberg con su versión West Side Story (Amor sin barreras) se alzó con tres Globos de Oro. Foto: ABC.

¿De qué tratara The Fabelmans?

Aún no se han revelado detalles de la trama; sin embargo, se sabe que The Fabelmans tendrá partes autobiográficas y contará cómo fue la vida de Spielberg durante su infancia.

Elenco de The Fabelmans

El reparto esta conformado por grandes artistas como Mivhelle Williams, Seth Rogen y Paul Dano, Julia Butters y Gabriel LaBelle. William y Dano interpretarán a los padres de Spielberg, mientras que LaBelle será la versión de Spielberg.