Anne Hathaway llegaría al UCM: actriz podría interpretar a Black Cat

Marvel está estructurando su Universo Cinematográfico con emocionantes proyectos para sus fans. El estudio ya tiene sus producciones programadas para el 2022; no obstante, ‘La casa de las ideas’ ya está pensando en lo que vendrá para el futuro, especialmente tras el rotundo éxito de Spiderman: no way home en la taquilla.

De ese modo, un reporte de Giant Freking Robot indica que Anne Hathaway llegará al UCM con un papel importante . Si bien se desconoce para qué papel sería este cast, es probable que la actriz interprete a Black Cat en una nueva entrega del Hombre Araña de Tom Holland.

Anne Hathaway es principalmente reconocida por haber protagonizado El diario de la princesa. Foto: Anne Hathaway/ Instagram

Esta no sería la primera vez que Hathaway se une a una película inspirada en superhéroes de cómics, pues su experiencia en el género incluye su participación en The dark knight rises de Christopher Nolan, en donde interpretó a Selina Kyle/Catwomany y compartió escenas junto a Christian Bale y Tom Hardy.

De concretarse el reporte, la ganadora del Oscar por Les Miserables sería uno de los nombres más reconocidos en la lista de rumoreados ingresos al UCM, pues se han deslizado las posibles incorporaciones de Charlize Theron como Sue Storm, John Krasinski como Mr. Fantastic, entre otras.

Anne Hathaway fue Catwoman en The dark knight rises. Foto: Difusión

¿Quién es Black Cat?

Black Cat es uno de los personajes relacionados con Spider-Man más queridos por los fans de Marvel Comics. Se trata de una acrobática ladrona llamada Felicia Hardy, que tiene una complicada historia romántica con el Hombre Araña.

Creada por el guionista Marv Wolfman y el artista Keith Pollard, la villana apareció por primera vez en el tomo #194 de The amazing Spider-Man en 1979, mientras que su debut en el cine fue con Felicity Jones como un papel secundario en The amazing Spider-Man 2.