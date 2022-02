Willem Dafoe sería el Joker perfecto (según fans) y actor responde a pedido

The Batman llegará a los cines el próximo 4 de marzo y los fanáticos están contando los días para ver la nueva versión del Hombre Murciélago. Asimismo, han voceado a Willem Dafoe como el nuevo Joker de la trilogía prometida por el director Matt Reeves.

El fichaje ha sido pedido por años a Warner Bros, pero aún no hay reportes de ninguna negociación. Si bien la valla está muy elevada tras Heath Ledger y Joaquin Phoenix, los fans confían en la capacidad del actor; a su turno, él finalmente se ha pronunciado al respecto.

“La gente viene, se me acerca en mitad de la calle y me dice: ‘¿Sabes para qué papel serías perfecto? Para hacer de Joker’. Siempre es agradable escuchar que tienes la cara y el tipo para interpretar a un sociópata”, manifestó al medio especializado.

Para el actor, este tipo de propuestas se debe a que tiene un rostro expresivo. “No puedo evitarlo. Es algo que no puedo controlar. De hecho, no pienso hacerlo. No soy uno de esos actores sutiles como Nicolas Cage o Al Pacino”, acotó.

El actor ideal para interpretar al villano, según varios fans. Foto: composición / DC / Jeff Stahl

En cuanto a la posibilidad de interpretar al villano, Willem Dafoe ha fantaseado también con aparecer en la secuela de Joker con Joaquin Phoenix siendo una especie de impostor. “Sería posible no tener Jokers enfrentados, sino a alguien que afirme ser el Joker, pero no lo es”, contó a GQ.