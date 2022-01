Joker 2: secuela con Joaquín Phoenix iniciaría sus grabaciones en 2023

La última película del Guasón, dirigida por el cineasta Todd Phillips, fue un éxito en 2019; la obra cinematrográfica ganó más de mil millones de dólares en la taquilla mundial y dos premios de la Academia al mejor actor y mejor banda sonora original.

En noviembre de 2019, The Hollywood Reporter informó exclusivamente que Joker 2 estaba oficialmente en proceso por Warner Brothers, con el regreso de Phoenix y Phillips. Sin embargo, desde esa fecha no hubo nuevas noticias hasta hoy, donde ya se sabe cuándo comenzará la filmación del proyecto.

Joaquin Phoenix es principalmente conocido por su papel de Arthur Fleck en Joker. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

Joker 2 y su inicio de rodaje

Según el medio Heroic Hollywood, una fuente cercana con conocimiento sobre la secuela indicó que Warner Bros. habría dado luz verde a la preproducción de la secuela. Actualmente, la productora habría recibido oficialmente el primer borrador de su guion y la cinta comenzaría a rodarse durante el 2023 ; en esa línea , fecha tentativa de estreno es 2024. Aún no se conoce los detalles de la trama.

Apariciones del Joker en el cine

Si bien, el Joker de Joaquín Phoenix no ha aparecido en la pantalla grande desde su último largometraje, sí se ha podido ver otras versiones del villano. Jared Leto retomó su papel como el príncipe payaso del crimen en Liga de la justicia de Zack Snyder. A la vez, ha trascendido que el personaje (aún no se sabe por quién estaría interpretado) tendría una aparición en The Batman de Robert Pattinson, por lo que es seguro que volveremos a ver más sobre este destacable villano.