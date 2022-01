Pasión de gavilanes, temporada 2: ¿quiénes son los mellizos de Juan y Norma?

Pasión de gavilanes, temporada 2 llega este 14 de febrero de 2022 al canal de Telemundo para continuar la historia de la familia Reyes Elizondo. Ahora, las tres parejas formadas por Juan y Norma; Óscar y Jimena; y Franco y ‘Sarita’ tienen sus propios hogares junto a sus hijos.

Franco y 'Sarita' presenta a su familia para Pasión de gavilanes 2. Foto: Instagram/@natashaklauss27

Después de varias semanas de solo suponer quién es quién en la segunda entrega de la telenovela colombiana, al fin conocemos un poco más de los hijos de Norma Elizondo y Juan Reyes.

En Pasión de gavilanes, temporada 1, alguien predijo que Juan que tendría un hijo y después unos mellizos, además de revelarle que sería un hombre muy afortunado y reconocido.

Juan y Norma con su primogénito Juan David. Foto: Telemundo

¿Quiénes son los mellizos de Juan y Norma?

Han pasado casi 20 años y ya sabemos que esto se cumplió, Juan y Norma tienen tres hijos: Juan David y los mellizos Erick y León, quienes no dudaron en comentar un poco más sobre ellos.

Sebastián Osorio interpretará a Erick Reyes Elizondo en Pasión de gavilanes 2. Foto: Instagram/@sebastianosmer

“Mi nombre Erick Reyes Elizondo, soy hijo de Juan y Norma. También tengo un hermanito mayor Juan David y mi mellizo León. Por ahí dicen que me parezco un poco a mi viejo porque a veces actúo sin pensar en las consecuencias. El que me busca me encuentra”, confesó Erick en el entretenido video.

Le siguió la presentación de su hermano: “Yo soy León Reyes Elizondo. A mucho honor. Yo soy el mellizo de Erick. Con él andamos bateando a millón. Algunas veces nos dicen que somos la misma persona, pero la realidad es que, aunque yo quiero y respeto a mi hermano, hay muchas cosas que me obliga a hacer”.

Juan Manuel Retrespo es León Reyes Elizondo, el mellizo de Erick e hijo de Norma con Juan en Pasión de gavilanes 2. Foto: Instagram/@juanmarpo

Los mellizos Erick y León son interpretados por los actores Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, respectivamente. No hay duda de que esta dupla de hermanos se las trae y con este pequeño adelanto nos revelan mucho de lo que veremos en Pasión de gavilanes 2.