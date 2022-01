Spider-Man 3: Garfield aclama el regreso de Tobey Maguire como Hombre Araña

Spider-Man: no way home trajo el multiverso arácnido al Universo Cinematográfico de Marvel y el resultado ha encantado a los fanáticos. Su éxito de taquilla lo respalda y no es para menos, teniendo en cuenta que Andrew Garfield y Tobey Maguire retomaron sus papeles como Hombre Araña.

El regreso de ambos sigue dando de qué hablar y Garfield no se quiso quedar atrás. En conversación con Happy sad confused, contó cómo fue trabajar con Maguire y sobre su reacción al verlo como el superhéroe arácnido nuevamente.

“Fue increíble poder estar presente junto Tobey en un set de filmación como actor nuevamente, y especialmente como ese personaje. Crecí idolatrándolo en ese papel y él es una gran parte de ese personaje para mí”, contó durante la entrevista.

Tras esto, explicó cómo fue trabajar a su lado incluso antes de filmar. “Tuvimos este increíble período (...) Estábamos lanzando ideas sobre en qué podría convertirse la relación, cuál podría ser la dinámica, cuál es el sentimiento mutuo, y cómo nos vemos por primera vez en comparación con cuando nos separamos… ¿Cuál es el viaje de eso?”.

Spider-Man: no way home llegará a los cines de Latinoamérica el 16 de diciembre de este año. Foto: composición/Marvel Studios/Sony Pictures

Para el actor, fue como si fueran dos amigos haciendo un pequeño cortometraje de Spider-Man. “Creo que realmente también comenzó a recordar su conexión con la actuación, su amor por ella, como si no hubiera pasado el tiempo”, reflexionó sobre el regreso de su compañero.