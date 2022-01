Pasión de gavilanes, temporada 2: “Una historia de amor completamente diferente”

La historia original de Julio Jiménez llega muy pronto a la pantalla chica después de casi dos décadas. Pasión de gavilanes, temporada 2 se estrena el próximo mes, en febrero, por el canal de Telemundo. Hasta el momento, no hay una fecha fija. En esa línea, tampoco se confirmó si la telenovela colombiana estará disponible por alguna plataforma streaming.

Michel Brown y Natasha Klauss vuelven a dar vida a Franco Reyes y Sarita Elizondo. Foto: composición/Telemundo

Mientras tanto, todos estamos emocionados por saber qué pasará con la familia Reyes Elizondo, incluyendo los actores principales de la trama. Hace solo unos días, Natasha Klauss y Michel Brown, quienes dan vida a una de las parejas más queridas, Sarita Elizondo y Franco Reyes, tuvieron una entrevista con el medio People en Español.

La pareja de amigos en la vida real reveló varios datos interesantes sobre cómo se sintieron al iniciar el proyecto de Pasión de gavilanes 2 y de lo que veremos en esta nueva entrega.

“Nosotros dos nos encontramos muy cómodos como actores a la hora de estar en el set porque nos conocemos como actores y porque sabemos cómo funcionó la pareja, entonces estamos muy contentos. Nos disfrutamos mucho el trabajo los dos juntos. Nata es una gran actriz, muy comprometida y yo la quiero muchísimo”, comenta Michel Brown.

Por otro lado, Natasha Klauss admitió que le costó mucho hacerse la idea que Brown no esté en segunda temporada de Pasión de gavilanes: “Yo estaba muy triste (de que Michel no participara), yo le decía: ‘¿Por qué?’. (Pero) le entendí sus razones”.

Para alegría de los fanáticos, a las semanas de confirmarse las grabaciones de Pasión de gavilanes, Michel Brown se incorporó por definitivo.

“Por tiempos no podía (participar). (Pero) se cayó al final el proyecto que tenía y podía hacer esta participación especial que al final se prolongó y podemos trabajar en la serie más tiempo y darle más desarrollo al personaje. La verdad, cuando Telemundo me mostró también la historia y empecé a ver lo que estaban grabando y de la manera que lo están rodando me dieron muchas ganas de participar y gracias a Dios estuvimos a tiempo”, explica Brown a People en Español.

Lo que más nos sorprendió de todas sus declaraciones es que la trama no se parecerá ni un poquito a la anterior: “Una historia de amor completamente diferente a la que están acostumbrados a ver. No nos va a tocar una historia típica, todo lo opuesto”, adelanta el actor argentino.

A lo que Natasha agrega: “Cuando nos entregaron el libreto yo no paraba de llorar viendo la primera escena (de Sarita y Franco) juntos. Tenemos muchas escenas corales (con los otros actores) como antes, pero son historias independientes, cada familia está viviendo su propio drama y su propia historia”.

No hay duda que Telemundo se las trae, nos queda ser pacientes y esperar a que en las siguientes semanas se anuncie el día exacto para empezar a disfrutar de Pasión de gavilanes, temporada 2.