Ben Affleck: ser Batman en Justice League fue su peor experiencia

Ben Affleck volverá como Batman en The Flash, la nueva película de DC Films bajo la dirección de Andy Muschietti. Esto será gracias a su argumento, basado en el cómic Flashpoint, que explorará el multiverso y mundos alternos donde hay incluso más de un Hombre Murciélago.

Por el momento se desconoce qué rol cumplirá su personaje en la historia más allá de ser un aliado de Flash, pero los fans ya están emocionados por verlo nuevamente en pantalla grande tras su aparición en la Justice League de Zack Snyder.

En conversación con Los Angeles Times, Affleck habló sobre su experiencia en el DCEU y las razones que lo obligaron a dejarlo. “Justice League de [Joss Whedon] fue el punto más bajo para mí. Esa fue una mala experiencia debido a una confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, las agendas en competencia y luego la tragedia personal de Zack y las refilmaciones”, explicó.

“Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible. Era todo lo que no me gustaba de esto. Ese se convirtió en el momento en el que dije: ‘Ya no haré esto’. Ni siquiera se trata de que Justice League fue muy mala, porque podría haber sido cualquier cosa”, fueron las últimas palabras del actor al respecto.

Como se recuerda, The Flash será la última película de Ben Affleck como Batman. Para alegría del actor y sus seguidores, se trató de un cierre realmente agradable para su experiencia con ese personaje.

¿De qué trata The Flash?

The Flash mostrará la versión del DCEU de Flashpoint, un hilo argumental de los cómics que ve al héroe velocista retroceder años atrás para detener el asesinato de su madre. Sin embargo, esto desembocará en drásticas consecuencias en la línea de tiempo que pondrá el peligro su universo.