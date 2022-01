Bel-Air: nuevo tráiler confirma fecha de estreno del reboot de El príncipe del rap

El príncipe del rap regresa con un nuevo reboot que promete ser todo un éxito, se trata de Bel-Air. Esta serie, a comparación de su versión original de los 90, se centra en una trama mucho más madura, en el que Will se muda con sus tíos a Los Ángeles para dejar atrás un tormentoso pasado que casi lo convierte en un criminal. Asimismo, la diferencia de clases sociales y el vandalismo serán algunos de los temas principales del show.

Para mantener a los fans con expectativas, la plataforma online Peacock compartió por medio de su canal de Youtube un nuevo tráiler de Bel-Air que muestra parte del pasado de Will y cómo es que su vida cambió por un trágico accidente.

Asimismo, el servicio de streaming confirmó la fecha de estreno de la serie que está programada para el domingo 13 de febrero de 2022 , por lo que los seguidores pronto podrán ser testigos de esta esperada adaptación.

Cabe resaltar que Bel-Air será producido por Will Smith, quien se inspiró en un tráiler viral de Morgan Cooper en 2019 y cuya aceptación fue más que positiva por los espectadores.

Sinopsis oficial de Bel-Air

Ambientada en la América moderna, la nueva serie Bel-Air reinventa la amada comedia The fresh prince of Bel-Air a través de una dramática versión del complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air. Mientras estos dos mundos chocan, Will cuenta con el poder de las segundas oportunidades mientras navega por los conflictos, las emociones y los prejuicios de un mundo muy diferente al único que ha conocido.

Bel-Air - tráiler