Don’t look up entre los 3 primeros puestos de las películas más vistas de Netflix

A dos semanas de estrenarse Don’t look up de Adam McKay en Netflix, sigue dando que hablar, y no es para menos, pues ahora es la tercera película más vista de la plataforma de streaming. Como si esto fuera poco, No miren arriba está nominada a los Globos de Oro 2022.

Leonardo DiCaprio dio vida al Dr. Randall Mindy en No miren arriba. Foto: Netflix

La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, ganadores del Oscar, junto a las actuaciones de Meryl Streep, Cate Blanchett, Ariana Grande, Jonah Hill, Rob Morgan, Ron Perlman, Tyler Perry, Chris Evans y Timothée Chalamet, ha llegado a cautivar a muchos espectadores, como también a decepcionarlos.

Sin embargo, su lanzamiento en Netflix ha hecho que suscriptores de diferentes edades puedan valorar Don’t look up. En los diversos medios cinéfilos, el público a los ha valorado con el siguiente puntaje:

Rotten Tomatoes: 56 %, pero los espectadores la aprueban con un 76%

IMDB: 7,3

SensaCine: 3,8.

Reparto de nivel de Don't look up. Foto: Twitter/@DontLookUpNews

¿Qué películas superan a No miren arriba?

Hasta el momento, Don’t look up se mantiene tercera en la lista de los filmes más vistos en Netflix a nivel mundial. Alerta roja, con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot es la ganadora, seguida de A ciegas, con Sandra Bullock. Ambas producciones arrasaron con más de 364 y 282 millones de horas de vistas, respectivamente. No mires arriba, actualmente, supera los 263 millones.

Nada quita que la cifra pueda seguir creciendo, mucho más si es ganadora de un Golden Globe, acción que motivaría a más usuarios a ver Don’t look up.

Meryl Streep en escena post-créditos de Don't look up. Foto: Netflix

No miren arriba: tráiler oficial