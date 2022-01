Globos de oro 2022 EN VIVO: dónde y a qué hora ver la premiación en medio del boicot

Los Globos de Oro 2022 marcan el inicio de las premiaciones que se realizarán durante el año. El evento antesala a los premios Óscar, pero a diferencia de este, los Golden Globes de este año están envueltos en una polémica de corrupción, por lo que la alfombra roja y la transmisión en vivo no acompañarán al evento. Realizada una vez más durante la pandemia de la COVID-19, te presentamos una guía de todo lo que debes saber antes de ver la premiación.

Cabe resaltar que, The power of the dog con Benedict Cumberbatch, Belfast con Jamie Dornan y Dune con Timothée Chalamet suenan como las más solicitadas en poder llevarse la estatuilla de oro este 9 de enero.

La edición número 79 de los Globos de Oro se realizará este domingo 9 de enero.

Si bien este año la premiación no contará con alfombra roja, presencia de estrellas ni transmisión en vivo, la 79 entrega de los Globos de Oro iniciará a las 6.00 p. m., hora de Estados Unidos.

Los Globos de oro 2021 serán distintos a consecuencia de la COVID-19 Foto: composición, Netflix, Disney Plus

Lamentablemente, la 79° gala de los Globos de Oro carecerá de la típica alfombra roja y no contará con transmisión en vivo debido a polémicas que giran en torno al evento.

La gala ha sido transmitida desde 1996 a través de la cadena de televisión NBC; sin embargo, debido a los escándalos de discriminación, favoritismo y corrupción que han envuelto el evento durante los últimos años, la cadena anunció que este año no emitirá la ceremonia, aunque deja abierta la posibilidad de volver a transmitirla en próximo año.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) indicó que un grupo selecto de miembros de la asociación e invitados de sus programas sociales estarán presentes en la ceremonia siempre y cuando tengan sus certificados de vacunación completa y una prueba negativa de PCR tomada durante las 48 horas antes del evento. Los ganadores de los premios serán anunciados a través de las redes sociales oficiales de los Globos de Oro.

The power of the dog, CODA y Belfast destacan como las favoritas para llevar el Globo de Oro 2022 a Mejor película drama. Foto: composición/Netflix/Focus Feature/Apple TV

Los organizadores del evento, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), se encuentran dentro de una polémica que ha ido aumentando con los años. Son tres razones por las que se ha creado un rechazo hacia los premios: la inexistencia de un miembro afrodescendiente dentro de la HFPA, la corrupción que rodearía al grupo de élite y la sobreexigencia de acreditación a conferencias de prensa. Esto ha ocasionado que agencias de publicidad y las propias estrellas le dieran la espalda a la ceremonia, por lo que este año el evento no contará con alfombra roja ni presentadores famosos ni audiencia.

La lista de nominados de los Globos de Oro fue dada a conocer el pasado 13 de diciembre de 2021. A continuación, te mostramos la lista completa.

Oh Yeong-su – Squid game

Mark Duplass – The morning show

Billy Crudup – The morning show

Anthony Ramos – In the heights

Leonardo DiCaprio – Don’t look up

Don’t look up

The morning show

Uzo Aduba – In treatment

Elisabeth Moss – The handmaid’s tale

Jennifer Aniston – The morning show

Christine Baranski – The good fight

Kate Winslet – Mare of Easttown

Jessica Chastain – Scenes from a marriage

Tahar Rahim – The Serpent

Oscar Issac – Scenes from a marriage

The Underground Railroad

Mare of Easttown

Martin Short – Only murders in the building

Steve Martin – Only murders in the building

Nicholas Hoult – The Great

Elle Fanning – The Great

Only murders in the building

The Great

Mejor actor de drama

Mahershala Ali – Swan song

Javier Bardem – Being the ricardos

Benedict Cumberbatch – The power of the dog

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The tragedy of Macbeth

Mejor director

Kenneth Branagh - Belfast

Jane Campion – The power of the dog

Maggie Gyllenhaal – The lost daugther

Steven Spielberg – West side story

Dennis Villanowava – Dune

Mejor actriz en película musical o comedia

Alana Haim – Licorice Pizza

Jennifer Lawrence – Don’t look up

Emma Stone – Cruella

Rachel Zegler – West side story

Marion Cotillard – Annette

Mejor actriz en película de drama

Jessica Chastain – The eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The lost daughter

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Lady Gaga – House of Gucci

Kristen Stewart – Spencer

Mejor película de drama

Belfast

CODA

Dune

King Richard

Power of the dog

Mejor actor de reparto en una película

Ben Affleck – The Tender Bar

Jamie Dornan – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Kodi Smith McPhee – The power of the dog

Troy Kotsur – CODA

Mejor actriz de reparto en una película

Caitríona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – West side story

Kirsten Dunst – The power of the dog

Aunjanue Ellis – King Richard

Ruth Negga – Passing

Mejor película animada

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the last dragon

Mejor guion

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – The power of the og

Adam McKay – Don’t look up

Aaron Sorkin – Being the Ricardos

Mejor canción original

“Be alive” de ‘King Richard’ – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Orugitas” de ‘Encanto’ – Lin-Manuel Miranda

“Down to joy” de ‘Belfast’ – Van Morrison

“Here I am (Singing my way home)” de ‘Respect’ – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

“No time to die” de ‘No time to die’ – Billie Eilish, Finneas O’Connell

Mejor película en idioma extranjero

Compartment No. 6

Drive my car

The hand of God

A hero

Madres paralelas

Mejor score original

Alexandre Desplat- The french dispatch

Germaine Franco – Encanto

Jonny Greenwood – The power of the dog

Alberto Iglesias – Madres paralelas