Hechiceros de Waverly Place, 10 años después: ¿qué pasó con la carrera de sus actores?

Un día como hoy, 6 de enero, hace 10 años, se emitió el último capítulo de la familia de magos más divertida e inolvidable de Disney: Los hechiceros de Waverly Place. La serie se estrenó el 12 de octubre de 2007 y, durante cinco años, tuvo cuatro temporadas y una película.

Jerry, Justin, Harper, Max, Alex y Theresa de Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

Selena Gómez, David Henrie, Jake T. Austin, Jennifer Stone, Maria Canals-Barrera y David DeLuise dieron vida a Alex Russo, Justin Russo, Max Russo, Harper Finkle, Theresa Russo y Jerry Russo, respectivamente.

Después del gran final de una de las producciones más recordadas de Disney y pasados 10 años del último episodio, en esta nota te contamos qué pasó con cada uno de los personajes principales al término de Los hechiceros de Waverly Place.

La cantante, compositora y bailarina Shakira fue una de las estrellas invitadas en Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

¿Qué pasó con los actores de Los hechiceros de Waverly Place?

Selena Gómez como Alex Russo

La cantante, actriz y productora Selena Gómez es una de las figuras que más ha resonado en años recientes. Ella se desempeñó en el mundo musical y hasta el momento ha realizado cuatro álbumes: Stars Dance (2013), Revival (2015), Rare (2020) y un EP titulado Revelación, nominado al Grammy.

Selena Gómez está muy activa en el streaming. Podemos verla en el programa de cocina Selena + Chef de HBO Max y como Mabel Mora en la comedia de misterio Only murders in the building, de Hulu.

Selena Gomez como Alex Russo en Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

David Henrie como Justin Russo

David Henrie, el hermano mayor de Alex Russo en Wizards of Waverly Place, participó en How I met your mother como el hijo adolescente de Ted. Asimismo, fue parte de las películas Héroe de centro comercial 2 y El rescate de una vida.

Los hermanos Russo. Foto: Disney

David Henrie coescribió y dirigió la cinta de comedia This is the year (2020). Muy pronto disfrutaremos de su actuación como el expresidente Ronald Reagan de joven en el filme biográfico del mismo.

David Henrie como Justin Russo en Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

Jake T. Austin como Max Russo

Austin actuó en las dos primeras temporadas de The Fosters, posteriormente su papel de Jessus fue hecho por Noah Centineo. Compitió en la temporada 23 de la ABC Dancing with the stars de la cadena ABC.

Además, dio su voz para caracterizar a Jaime Reyes, conocido como Blue Beetle en Justice League Action de Cartoon Network y luego para la película Justice League vs. Teen Titans.

Jake T. Austin de pequeño como Max Russo en Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

Jennifer Stone como Harper Finkle

Jennifer Stone hizo de la mejor amiga de Alex Russo, Harper. Después de Los hechiceros de Waverly Place, Stone fue la niñera que fastidiaba a los niños con historias de terror antes de irse a dormir en Deadtime stories, de Nickelodeon Deadtime Stories. Coescribió y protagonizó The in-between (2019), de la directora Mindy Bledsoe.

Jennifer Stone como Harper, la mejor amiga de Alex, en Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

Actualmente, no está en ningún proyecto; sin embargo, Jennifer Stone trabaja como enfermera en la sala de emergencias.

Maria Canals-Barrera como Theresa Russo

La actriz norteamerica Canals-Barrera, quien interpretó a la madre de Alex, Justin y Max Russo, dio vida a Daniela en la sitcom Cristela (2014), de ABC. Junto a Natalie Zea y John Stamos, estuvo en el programa piloto de ABC: Members only (2015). Sus más recientes trabajos son en Young & Hungry, Fuller house y La familia Proud.

Maria Canals-Barrera como Theresa en Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

David DeLuise como Jerry Russo

A David DeLuise lo hemos visto como estrella invitada en las populares series televisivas Grey’s anatomy, Hawaii five-0, NCIS, Shameless y 9-1-1. Además, fue Steven en los tres filmes de Pup star.