¿Cómo fue la primera versión de Rebelde Way, la telenovela que inspiró la serie de Netflix?

El estreno de la versión de Netflix de Rebelde Way hace recordar a las demás producciones que se emitieron. Las adaptaciones han sido muchas: en India, Portugal, Chile y Brasil. Muchos fans aún debaten cuál de las propuestas les parece la más atractiva en cuanto a contenido e intérpretes. Sin embargo, ninguna de las mencionadas es el primer proyecto de la telenovela.

La presente nota cuenta los detalles de esta primogénita emisión que se hizo sobre los alumnos del Elite Way School. Para sorpresa, se emitió en un país vecino, próximo al Perú, el territorio donde se vio por primera vez el concepto de Rebelde, antes del éxito mundial que se expandió desde México.

El origen y datos de la primera versión de Rebelde Way

Como se citó con anterioridad, la primera transmisión de la serie fue en mayo del 2002. Han pasado 10 años desde que en Argentina se visualizó la trama y los personajes . A diferencia de la producción mexicana, Rebelde Way en su versión primeriza solo tuvo dos temporadas. La entrega inicial contó con 139 capítulos, mientras que la segunda llegó a a los 179. El último episodio se emitió en noviembre del 2003.

La trama no es lejana a sus otras versiones: se cuenta la historia de los estudiantes del Elite Way School. De familias no solo adineradas, sino de poder social y político. Los alumnos populares perjudicaron a los becados, quienes son perseguidos por La logia. Pese a sus diferencias, un grupo de ellos coincidió en su pasión por la música, así que decidió formar una banda. La primera Rebelde Way fue protagonizada por Luisana Lopilato (Mía Colucci), Camila Bordonaba (Marizza Pía Spirito), Benjamín Rojas (Pablo Bustamante) y Felipe Colombo (Manuel Aguirre).

La banda que formó Rebelde Way: Erreway

Así como Dulce María, ‘Poncho’ Herrera, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann formaron la banda RBD, los protagonistas de la telenovela argentina se congregaron y bautizaron su conjunción musical como Erreway .

El grupo lanzó tres discos en sus inicios: Señales, Tiempo y Memoria. Al tiempo salió a la venta Erreway en concierto. El álbum oficial de la serie se llamó El disco de Rebelde Way y contuvo los éxitos de la telenovela. Años después, el grupo participó en una producción audiovisual llamada Erreway: 4 caminos.