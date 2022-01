Globos de Oro 2022 EN VIVO: ¿dónde, a qué hora y cuándo ver los Golden Globe Awards?

Los Golden Globe Awards 2022 están a nada de celebrarse y como cada año esta ceremonia será clave para saber qué producciones audiovisuales, actores y directores de Hollywood podrían estar muy cerca de ganar un Óscar. En esta nota, te comentamos todos los detalles para que puedas ver la edición 79 de los Globos de Oro 2022.

Los Globos de Oro es una ceremonia dedicada a premiar a las mejores películas y series a cargo de los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La primera premiación se realizó en 1944 en los estudios de 20th Century Fox. En ese año, se reconoció a todos los proyectos cinematográficos de 1943.

Aunque todavía no está confirmado, los últimos años, hemos podido disfrutar de los Globos de Oro en directo por el canal de TNT. Así que no dudamos en que esta última entrega número 79 pueda ser vista en vivo por dicho canal.

Los Globos de Oro 2022 se llevará a cabo en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, California (EE. UU.) y según la zona horaria, iniciará a las 17.00 horas. Sin embargo, aquí te dejamos los horarios en diferentes países:

Los Golden Globe Awards, edición 79, serán transmitidos este domingo 9 de enero de 2022 .

Adam McKay nominado en los Globos de Oro 2022 como mejor guion por la cinta Don't look up. Foto: difusión

Películas nominadas

Mejor director

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Jennifer Lawrence - No miren arriba

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Anthony Ramos - In the heights

Leonardo DiCaprio - No miren arriba

Mejor película de comedia o musical

No miren arriba

Mejor actor en una película de drama

Will Smith

Mejor actriz en una película de drama

Mejor película de drama

Mejor actriz secundaria en una película

Mejor actor secundario en una película

Mejor guion de una película

Being the Ricardos.

No miren arriba

Mejor banda sonora original

The french dispatch

Mejor fotografía de habla no inglesa

Drive my car

Compartment No. 6

Mejor película de animación

Raya and the last dragon.

Series nominadas

Mejor serie de comedia

The great

Mejor serie dramática

The morning show.

Mejor serie limitada o película para televisión

The underground railroad.

Mare of easttown

Mejor actor en una serie de drama

Mejor actriz en una serie de drama

Elisabeth Moss - The handmaid’s tale

Christine Baranski - The good fight

Jennifer Aniston - The morning show

Uzo Aduba - In Treatment

Mejor actor en una serie cómica o musical

Anthony Anderson - Black-ish

Steve Martin Only murders in the building

Steve Martin - Only murders in the building

Martin Short - Only murders in the building