The amazing Spider-Man 3: doble de Andrew Garfield ilusiona con respuesta por error

Andrew Garfield regresó como Hombre Araña gracias a la premisa de Spider-Man: no way home, que mostró el multiverso arácnido. Su acogida fue tan buena que los fans crearon una campaña para que Sony finalmente realice The amazing Spider-Man 3.

En este panorama, el doble de riesgo del actor, William Spencer, estaba interactuando con los fans en Instagram cuando un usuario le escribió “felicidades por recibir la llamada para trabajar en TASM3″. Para su sorpresa, le contestó “muchas gracias”, y varios lo tomaron como una confirmación del filme.

Luego de notar la confusión creada en redes sociales, Spencer decidió aclarar la situación por medio de su cuenta oficial de Instagram. Lo más probable es que no haya leído las siglas detenidamente y creyera que lo estaba felicitando por haber regresado en No way home.

!Esto es un malentendido! Pensé que este fan estaba hablando de la película actual y estaba abreviando y no leí con suficiente atención, me disculpo por eso. Respondí muchos mensajes de felicitación por la película que acababa de salir y estaba tratando de escribir a todos los fans para asegurarme de que supieran que aprecio su entusiasmo por No way home, no por ningún proyecto nuevo”, compartió.

“Una vez más, no sé nada acerca de ninguna nueva película de Spider-Man con Andrew Garfield. Estoy feliz de que los fans estén tan emocionados, pero por favor no asuman cosas que no son verdaderas y me las achaquen a mí”, reiteró a fin de no dejar ninguna duda al respecto.