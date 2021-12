Succession: el Game of Thrones del siglo 21, la joya de HBO que merece tu atención

La sed ferviente por el poder, los largos linajes familiares y la lucha constante por prevalecer entre los adversarios. Estos eran elementos que sostenían la trama de Game of thrones en una época medieval llena de fantasía con un tono adulto. Algo muy parecido ocurre en Succession, pero sin dragones ni caballeros en armaduras, sino con empresarios multimillonarios de traje y estrategas buscando alcanzar la cima. Se trata de una de las series joya de HBO que debes ver antes de acabar 2021 y que este año estrenó su tercera temporada.

Descrita por muchos como “El juego de tronos del siglo 21″ , la serie ha ganado el Globo de Oro por mejor serie dramática en 2019 y, poco a poco, está acumulando más seguidores en países de habla hispana.

Imágenes promocionales de la tercera temporada de Succession. Foto: composición/HBO

Por ello, en esta nota te contamos de qué trata la serie y te mostramos un par de razones por las cuales debes buscarla y verla cuanto antes.

¿De qué trata Succession?

Logan Roy es el dueño de un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento. Sus largos años como un frío y calculador empresario lo han llevado a convertirse en una leyenda, pero también a tener una familia complicada.

Ahora, como cualquier otro ser mortal, le ha llegado el momento de elegir al sucesor de su legado.

La familia Roy en Succession, disponible en HBO Max. Foto: HBO

¿Los candidatos? Sus cuatro brillantes y disfuncionales hijos : Kendall, Roman, Shiv y Connor, un cuarteto de hermanos multimillonarios que tienen grandes virtudes, pero gigantescos defectos que su colérico padre tendrá que tomar en cuenta para su elección.

Un juego de poder, excesos, traiciones, secretos y giros inesperados pondrán en más de un dilema a todos los Roy y compañía.

La serie finalizó hace poco su tercera temporada y cuenta con 29 capítulos de una hora aproximada de duración.

Succession y Game of thrones: frialdades similares

Succession y Game of thrones se parecen por la incansable lucha de sus personajes por la supremacía del poder , lo que trae consigo implicancias como la traición, crueldad y giros inesperados.

Game of thrones y Succession guardan ciertas similitudes en la naturaleza de sus tramas. Foto: composición/Entertainment Weekly/HBO

Sin embargo, lo que GOT hacía de manera visceral y sangrienta, Succession lo hace con la misma frialdad pero de manera elegante y con pizcas de humor negro.

Es más, la serie está vestida de varios términos corporativos que, a fin de cuentas, no hacen falta conocer, pues su verdadero corazón está puesto en la dinámica familiar cargada de drama entre Logan Roy y sus hijos.

Por eso razón, esta serie no es parte del montón películas o series con los típicos hombres en traje dentro de oficinas, sino que logra ser, de manera muy única, muchísimo más que eso.

Succession: 3 razones para verla ahora mismo

Jesse Armstrong es un genio

El creador de Succession es Jesse Armstrong, escritor del capítulo “The entire history of you” de la primera temporada de la famosa serie Black Mirror.

Jesse Armstrong dirigiendo a Brian Cox (Logan Roy) en Succession

Su genialidad, que partió junto a los productores Will Ferrell y Adam McKay (director de The big short y la reciente Don’t look up), le ha llevado a ganar el Globo de Oro por mejor serie dramática en 2019.

Sus magistrales actuaciones

Desde el primer capítulo, todo el reparto demuestra estar a la altura. Las actuaciones de Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin demuestran que pueden estar a la altura de un Emmy.

Nicholas Braun (Greg Hirsch) y Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans) tienen una de las mejores química en Succession. Foto: HBO

Y no solo brillan por separado, sino que la verdadera magia ocurre en pantalla cuando ciertos personajes se juntan y, en especial, cuando está toda la familia en un mismo lugar.

Está fuera de la típica fórmula

Están las series de televisión que siguen una fórmula para atraer al público en general (que funciona) y las que son un poco más atrevidas para aquellos que buscan algo diferente.

"Haunting", uno de los mejores episodios de todo Succession, según la crítica. Foto: HBO

Si ya pasaste por dramas reales como Breaking Bad y Los sopranos; si ya navegaste por la fantasía con Game of thrones, Vikingos, The Witcher y The Mandalorian; si ya viste otras como Narcos, Dexter y Mad Men; entonces, Succession es el próximo paso.

¿Dónde ver Succession?

La serie está disponible en HBO Max, donde pueden verse todos sus capítulos tanto en idioma original y subtitulado en español, como doblada al castellano.