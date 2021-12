Sex and the city 2: Samantha Jones volvió, pero no de la manera en la que fans pedían

El reboot de Sex and the city de HBO Max, And just like that, continúa mostrando cómo es la vida de las eternas amigas Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes. Con fanáticos divididos por la trama, la cual no cuenta con la participación de Samantha Jones, al aparecer la serie no se alejará mucho de la imagen de la publicista.

Para el capítulo cinco titulado Tragically hip, vemos a Carrie (Sarah Jessica Parker) sometiéndose a una cirugía de cadera, lo que la obliga a depender de sus amigas para movilizarse y hacer sus cosas.

Advertencia de spoilers

Con el paso de las escenas vemos que Carrie tiene que ser ayudada más por Miranda y Charlotte, por lo que se sincera en su podcast sobre el momento en que Samantha (Kim Cattrall) tuvo que ayudarla a sacar su diafragma que se había atorado.

Como se sabe, Carrie y Samantha no están en contacto después de que la primera la despidió como su publicista, algo que le preocupa a Charlotte, ya que dice que la mención podría molestar a Jones. Es aquí donde vemos el regreso de Samantha Jones a Sex and the city 2.

En lugar de ver a Kim Catrall nuevamente retomando su personaje, la serie nos muestra una escena donde Carrie conversa con Samantha por mensaje de texto. Para su sorpresa, ella le responde y le dice: “Fue una de mis mejores horas”, esto tras decirle que contó la historia del diafragma. Sin embargo, cuando Carrie agrega que extraña a su amiga, ella comienza a escribir y luego se detiene abruptamente. El momento termina aquí.

Carrie y Samantha Jones vuelven a hablar en Sex and the city 2. Foto: HBO

Con la llegada de la serie, se habló sobre el retorno de las cuatro amigas, pero Kim Cattrall dejó en claro que ella no sería parte del reboot. Como es de conocimiento público, ella y Sarah Jessica Parker tuvieron problemas personales en el pasado.