No miren arriba: ¿dónde queda la Playa Roja en la que sale André Silva y cómo llegar?

Don’t look up se mantiene como favorita en el top 10 de Netflix Perú y no es para menos ahora que varios usuarios saben que dos peruanos y lugares turísticos de nuestro hermoso país son parte de la película de Adam McKay.

No miren arriba, hasta el momento, sigue generando vistas y críticas, tanto positivas como negativas. Muchos la encasillan como una buena cinta solo por su reparto, pues fue lo primero que impactó a la mayoría de amantes del cine.

Hablamos de actores de nivel como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Mark Rylance, Tyler Perry y hasta cameos de Ariana Grande y Chris Evans.

Reparto de nivel de Don't look up. Foto: Twitter/@DontLookUpNews

En otras escenas claves de Don’t look up pudimos ver a las figuras peruanas André Silva y Ramón García en la Playa Roja, Paracas, y el Centro Histórico de Lima, respectivamente. Aunque fue muy breve su participación, no demerita para nada su actuación en una producción de tal nivel.

Además de ellos, como leíste bien, la Playa Roja y la Plaza San Martín fueron los espacios expuestos en No miren arriba, con lo que se promueve el turismo en nuestras tierras. Pero de seguro tu eres uno de aquellos que ni sabías de la bellísima y única Playa Roja en el mundo, ubicada en Perú.

La Playa Roja en la Reserva Nacional de Paracas. Foto: difusión

La Playa Roja pertenece a la Reserva Nacional de Paracas, en la cual hay otras playas más siendo protegidas por los lugareños y las autoridades. Paracas está dentro de Pisco.

¿Por qué la Playa Roja es de ese color?

La Playa Roja tiene ese color rojizo por la roca ígnea llamada Granodiorita Rosada que contiene magma solidificado en su interior. El mar impacta contra las rocas y las olas arrastran fragmentos de estas que van acumulándose en la orilla, contrastando con los colores amarillos y ocres de los propios acantilados.

¿Cómo ir a la Playa Roja?

Es muy sencillo, mucho más si vives en Lima, región vecina de Ica. Bien puedes ir por cuenta propia si es que tienes auto o deseas ir en transporte interprovincial y al llegar a Ica seguir con otros vehículos de la zona.

Asimismo, podrías adquirir un paquete full day, que en el mejor de los casos te simplifica todo, lo único es escoger el paquete que más se acomoda a tu tiempo y bolsillo. Y entre estos, te recomendamos uno de Cuponidad.pe.

Te asegura un full day a lo máximo y con mucha seguridad a un buen precio. No solo conocerás la Playa Roja, sino todas las que integran la Reserva Nacional de Paracas. Aquí te dejamos lo que incluye la promoción y más: