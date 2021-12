Doctor Strange 2: ¿Shang-Chi estará en la película? Simu Liu aclara los rumores

Más allá de la emoción generada por Spiderman: no way home, Doctor Strange 2 es una de las películas más esperadas por los fanáticos del UCM. El primer tráiler de la cinta fue presentado como parte de las dos escenas poscréditos que componen la producción protagonizada por Tom Holland.

Esta nueva apuesta de Marvel Studios continuará explorando el concepto del multiverso. Por ello, la lista de cameos que podría incluir su trama ha despertado la curiosidad del público. Dentro de estas posibles apariciones, muchos creen que podría estar incluida la de Shang-Chi.

La película de Shang-Chi ya está disponible en Disney Plus. Foto: Marvel

Si bien no se saben cuáles son los planes de la firma presidida por Kevin Feige para el personaje interpretado por Simu Liu, el actor ha declarado que no forma parte de In the multiverse of madness.

“Incluso si estuviera en esa película, que no lo estoy, no hay manera de que lo diga en voz alta. Eso es todo lo que realmente puedo decir”, precisó en entrevista con GQ. De más está decir que sus seguidores no le creen hasta que se estrene la cinta.

La incredulidad de la audiencia se establece desde el punto en el que Wong, fiel amigo de Stephen Strange, apareció no solo a lo largo del metraje de La leyenda de los diez anillos, sino también en la escena poscréditos. Sin embargo, no se sabe cómo podría influir Shang-Chi en Doctor Strange 2.

¿Qué veremos en Doctor Strange 2?

Según comenta el portal especializado CBR, In the multiverse of madness estará ambientada después de los eventos de Spider-Man: no way home, Loki y WandaVision. En este caso, la narrativa nos aproximará al maestro de las artes místicas en una investigación de la Gema del Tiempo.

Sin embargo, un antiguo amigo, presumiblemente Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), regresará para causarle problemas. Esto lleva al héroe principal a desencadenar un mal y que tenga que emprender un viaje multiversal. En esta misión, se le unirán Bruja Escarlata y América Chávez/Xochitl Gómez.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Doctor Strange: in the multiverse of madness llegará a los cines el 6 de mayo de 2022.