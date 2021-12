¿Cómo se enteró André Silva que estaría en No mires arriba?

El actor André Silva, quien aparece en No mires arriba, la nueva película del director Adam McKay con Leonardo Dicaprio y Jennifer Lawrence, contó cómo es que llegó a participar en el filme estadounidense de Netflix y explicó lo que significó este paso en su carrera como actor peruano. Además, reveló cierta información inédita sobre una secuencia más que no salió en pantalla.

Aunque recientemente tanto él como su compañero Ramón García recibieron comentarios desalentadores en redes sociales, lo cierto es que Silva ha estado en boca de todos por su cameo en el filme de gran envergadura.

André, conocido por sus papeles en televisión local, explicó en una entrevista para El Comercio que su participación se dio gracias a una convocatoria para un papel en el extranjero anunciada por Tondero, productora peruana por la cual es representado.

En un comienzo, según cuenta el actor, no tenía idea de qué se trataba, solo que era un proyecto importante. “Tomé la decisión de hacerlo sin saber lo que se venía” , relató.

Leonardo DiCaprio dio vida al Dr. Randall Mindy en No mires arriba. Foto: Netflix

“Pasaron los días, me dieron la información, supe de qué se trataba y me emocioné muchísimo” , explicó Silva sobre el momento en que se enteró que iba a actuar en la película de Netflix Don’t look up (No mires arriba).

La escena en la playa no fue la única

Según conversó el popular actor peruano, la escena en la que aparece en Playa Roja, dentro de la Reserva Nacional de Paracas, se grabó en abril del presente 2021.

Escena. Participación de Silva en Paracas. Foto: difusión

Sin embargo, la que aparece en la edición final de la película no fue la única . Silva contó que también se grabó una segunda secuencia en la que ingresaba a una bolichera y, al ver lo que estaba sucediendo, salía atemorizado del lugar.

Un gran paso en su carrera

Pese a que se trata de un breve cameo, André Silva sabe que el participar en una cinta donde aparecen actores de Hollywood ganadores del Oscar es todo un logro en su trayectoria como actor.

“Si bien es cierto que mi participación es pequeña, lo que he podido recoger de esta experiencia me ayuda muchísimo y fortalece mi carrera”, declaró.