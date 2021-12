Don’t look up: Adam McKay revoluciona Netflix y los críticos no dejan de hablar del filme

No miren arriba, la película del talentoso Adam McKay, quien es el creador, director y productor, ya está en Netflix. El filme cuenta con un reparto de nivel como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Timothée Chalamet y Meryl Streep.

Lawrence, Chalamet y DiCaprio en Don't look up de Adam McKay. Foto: Netflix

Tal como se anunció hace unas semanas, el estreno de Don’t look up, título original en inglés, en la plataforma de streaming Netflix fue el 24 de diciembre. Curiosamente, en pocas horas se posicionó en el top 10 del servicio con la casilla número uno, es decir, la más vista en Perú.

La trama se centra en un profesor y una estudiante de astronomía, quienes descubren que el fin del mundo está por llegar gracias a un asteroide. Por ello, deciden contárselo a las personas al acudir primero al Gobierno norteamericano. Aunque no obtienen una respuesta positiva, por lo que buscan ayuda con los medios de comunicación, pero todo resulta en vano en una sociedad tan consumista y ególatra.

Meryl Streep es Miranda Priestly en No miren arriba. Foto: Netflix

Tras el lanzamiento, las críticas ya se han difundido. Aunque hay mucha controversia por lo que realmente quiere plasmar esta cinta, muchos seguidores del cast y la historia desean saber qué tan buena es al lograr ubicarse en el top 10 de Netflix.

Estas son algunas críticas compartidas por medios latinoamericanos e internacionales:

“Por mucho que tenga la misma inclinación política que Adam McKay y este grupo de estrellas liberales, no creo que quiera ver una película que me presente con todos mis puntos de vista personales” - Tim Cogshell, cineasta de FilmWeek.

Don't look up también esta posicionada como la número uno en el top 10 Netflix de EE. UU. Foto: Netflix

“No miren arriba, creo que es una película bastante valiosa. Es muy divertida, te ríes muchísimo. Es cierto que es demasiado larga, pero es muy valiosa. Es una película que deja un testimonio de lo que somos ahora muy potente” - Alejandro G. Calvo, publisher y crítico de SensaCine.

“McKay tiene razón, aunque su marco de referencia apenas se extiende más allá de los Estados Unidos y el hedor del desprecio político localizado casi domina la trama” - Anthony, de New Yorker.

Ariana Grande integra el reparto de Don't look up. Foto: Netflix

“Hay algo extrañamente satisfactorio en la manera en que la película de McKay deja que nos riamos de nuestra propia perdición” - Clarisse Loghrey, de Independent.

“McKay nos anima a simpatizar incluso con sus personajes más odiosos y da respuesta a la inevitable pregunta: Si supieras que el mundo se está acabando, ¿cómo pasarías tus últimos momentos?” - Chris Hewitt, de Minneapolis Star Tribune.

Las opiniones son variadas; sin embargo, no por eso dejaremos de ver Don’t look up, ya que no hay mejor crítico que uno mismo porque al final todos tenemos una perspectiva diferente de lo que es el arte. Si aún no te has dado un tiempo para apreciar No miren arriba, ¿qué esperas?

Don’t look up: tráiler oficial