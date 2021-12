Hawkeye 1x06 online: ¿qué pasará en el episodio final de la serie de Ojo de Halcón?

Hawkeye concluirá su primera temporada con el estreno del sexto episodio, el cual promete tener un final épico debido a los personajes que nos han ido presentando. Primero, nos trajeron el regreso de Yelena Belova, hermana de Natasha Romanoff, mientras que en el quinto episodio la trama tuvo un giro inesperado al mostrarnos a Wilson Fisk, también conocido como Kingpin. La aparición de este villano ha creado el rumor de una posible cameo con Spider-Man.

Recordemos que en Spider-Man: no way home vimos el regreso de Matt Murdok (Daredevil), por lo que se especula que Marvel ha estado preparando el terreno para introducir a estos dos personajes al UCM. Sin embargo, la productora aún no ha revelado si los personajes serán los mismos que se vieron en la serie Daredevil de Netflix.

Esta semana se definen si eran ciertas o no las teorías de Spider-Man: no way home, Daredevil y Kingpin en Hawkeye. Foto: composición/Marvel Studios

¿Qué vimos en el pisodio 5 de Hawkeye?

La quinta entrega se caracterizó por mostrar el regreso de Kingpin. Luego de que Yelena Belova le contará a Kate Bishop que había sido contratada para matar a Clint Barton, le envía un mensaje de texto donde le muestra una foto de su madre Eleanor Bishop junto al villano mafioso Wilson Fisk, confirmando que ellos la contrataron para asesinar al Avenger.

Confundida, la joven le pregunta a Barton si sabe quién es el hombre, a lo que responde: “Es el tipo que me preocupaba todo este tiempo, Kingpin”.

Vincent D'Onofrio interpreta a Kingpin para el UCM. Foto: captura de Disney Plus

Fecha de estreno de Hawkeye, capítulo 6

El último y sexto episodio de Hawkeye llegará vía online este miércoles 22 de diciembre de 2021.

¿Dónde ver el capítulo 6 de Hawkeye?

La serie Ojo de Halcón se encuentra disponible en la plataforma virtual de Disney Plus. Para poder acceder al servicio online, es necesario registrarse en su página principal y pagar un monto mínimo de S/ 25,90 por mes.

Hora de estreno de Hawkeye, capítulo 6

La última entrega de la primera temporada de Hawkeye estará disponible en Perú a partir de las 3.00 a. m. Estos son los horarios para el resto de países: