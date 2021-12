Spider-Man 3: ¿qué películas debemos ver para entender No way home?

Luego del estreno de Spider-Man: no way home, muchos fanáticos ya desean ver una próxima entrega del superhéroe arácnido. Sin embargo, para poder entender el filme y las escenas post créditos, es necesario ver unas cuantas películas antes. A continuación, te mostramos los largometrajes esenciales que tienes que ver para no estar perdido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin duda alguna, las películas que tenemos que ver son las diferentes versiones del Hombre Araña:

Tobey Maguire

Muchos lo consideran el mejor Spider-Man, participando en tres diferentes películas, las cuales lanzaron al arácnido a la popularidad.

El hombre araña (2002)

El hombre araña 2 (2004)

El hombre araña 3 (2007)

La trilogía del Spiderman de Tobey Maguire fue dirigida por Sam Raimi. Foto: Sony Pictures

Andrew Garfield

El paso del actor por el UCM fue demasiado corto, por lo que los fanáticos se quedaron con ganas de ver más sobre su versión de Peter Parker.

El sorprendente hombre araña (2012)

El sorprendente hombre araña 2: la venganza de Electro (2014)

En adición, es recomendable ver la película animada Spider-Man: un nuevo universo, ya que nos ayudará a conocer a trasfondo el Spider-verse.

Andrew Garfield como el segundo Spider-Man. Foto: Columbia Pictures

Películas canon

Estos largometrajes son esenciales de ver para poder comprender un poco más sobre el Universo Cinematográfico de Marvel, te las mencionamos en orden cronológico.

Capitán América: civil war (2016), aquí aparece por primera vez Tom Holland como Spider-Man

Spider-Man: homecoming (2017)

Doctor Strange (2016)

Avengers: infinity war (2018)

Avengers: endgame (2019)

Spider-Man: far from home (2019)