Spider-Man 3 confirma un nuevo Doctor Strange para Multiverse of madness

La tercera entrega de Spider-Man, titulada No way home, llegó a los cines peruanos para mostrarnos la aventura más grande del Hombre Araña interpretado por Tom Holland. Bajo la dirección de Jon Watts, el multiverso arácnido se lució en pantalla grande en todo su esplendor y los fans no podríamos estar más emocionados.

Mucho se habló del Spider-Verso y las expectativas eran altas, pero el resultado dejó satisfechos a muchos tras el épico regreso de viejas glorias. Doctor Octopus y Duende Verde son algunos de los villanos que retomaron sus andanzas; no obstante, también aparecieron aliados inesperados con mucha telaraña para atraparlos.

Alerta spoilers.

Lo que pocos esperaban era que la cinta tuviera más sorpresas, incluso en sus escenas poscréditos. En específico, la segunda sirvió como tráiler de Doctor Strange in the multiverse of madness para adelantarnos lo que veríamos. Como si la alianza con Bruja Escarlata no fuera suficiente, un novedoso personaje también fue presentado.

Se trató nada menos que de Doctor Strange Supreme, el recordado hechicero que vimos en el cuarto capítulo de la serie animada What if...? Esta oscura versión del superhéroe sobrevivió a su destino y se redimió en el final del show para salvar al multiverso de Ultron.

Anteriormente, el productor del programa, Brad Winderbaum, contó a Inverse que varias historias y personajes podrían retomarse en un futuro. “Resulta difícil no imaginar más contenido con algunos de estas personalidades”, enfatizó al medio.

En esa misma línea, Tom Hiddleston participó en The tonight show starring Jimmy Fallon para adelantar que la serie animada tendrá gran repercusión en la franquicia: “Estoy intrigado porque no la he visto entera (...). Establece un montón de cosas en el UCM de las que no sé nada”.