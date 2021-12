¿Qué sigue luego de No way home?: 3 películas de Spider-Man que quieren ver los fans

Spider-Man: no way home por fin se estrenó en cines y ya ha sorprendido a la audiencia en varias partes del mundo. La alianza entre Marvel Studios y Sony Pictures ha sido un éxito junto a Tom Holland y con el cierre de su trilogía como el Hombre Araña, nace la siguiente pregunta: ¿Qué otras películas de Spider-Man querrán ver los fans?

De momento se sabe que Marvel y Sony ya estarían preparando Spider-Man 4 y Venom 3, sin embargo, no hay nada concreto aún.

Spider-Man: sin camino a casa es una de las películas más anticipadas del 2021. Foto: composición/Marvel/Sony

Por ello, en esta nota te contamos cuáles creemos que son las próximas 3 películas de Spider-Man que podrían llegar al cine en los próximos años.

Spider-Man vs. Venom

Se trata de la película que de momento tiene más probabilidades de pasar. La escena post créditos de Venom: let there be carnage, lo dejó en claro.

En dicha escena, vemos cómo, de alguna manera (se intuye que por el hechizo fallido de Doctor Strange en Spiderman: no way home), Eddie Brock y el simbionte llegan a la realidad de Peter Parker.

El ansiado encuentro entre Spiderman y Venom podría llegar a cines en 2023. Créditos: Difusión

Una lucha entre Venom vs. Spider-Man podría ser el próximo capítulo en una cuarta entrega del Hombre Araña con Tom Holland o la tercera parte del simbionte junto a Tom Hardy.

Spider-Man vs. Kraven el cazador

Este año se confirmó que el actor Aaron Taylor-Johnson sería el próximo Kraven el cazador en su propia cinta en solitario.

El proyecto estaría ligado al Universo Spider-Man de Sony, en el que ya se sabe que están Venom (Tom Hardy) y también Morbius (Jared Leto).

Aaron Taylor-Johnson como Kraven el Cazador. Foto: composición Sony/ Twitter The Top Comic

Kraven el cazador es también uno de los enemigos más amenazantes del Hombre Araña en los cómics, por lo que un enfrentamiento entre ambos en la pantalla grande sería una buena historia para adaptar.

Spider-Man: Miles Morales

Tom Holland ha dicho en algunas ocasiones que ya piensa en su reemplazo, y con el multiverso dejando un abanico inmenso de posibilidades, un Spider-Man Miles Morales podría ser otro gran acierto.

Miles Morales apareció por primera vez en el cuarto número de Ultimate Fallout, en agosto de 2011, a raíz de la muerte de Peter Parker. - Foto: Playstation

Si bien el personaje ya tiene su propia franquicia animada (Spider-Man: into the Spider-Verse) y su próxima secuela (Across the Spider-Verse), una adaptación live action sería interesante de ver en la pantalla grande.

La inclusión en Hollywood es un tema que ha tenido más cobertura en los últimos años y la introducción de un Spider-Man afroamericano y puertorriqueño es una idea que tiene sentido en estos días.