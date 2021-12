‘Spider-Man: no way home’: los mejores cosplays que se pudieron ver en el estreno mundial

Spider-Man: no way home se encuentra disponible en los cines peruanos desde el día de ayer, con funciones de preestreno que agotaron sus entradas a pocos días del inicio de la venta. El ‘hype’ de los fanáticos ha sido enorme, y no es para menos, pues la película está siendo considerada como una de las mejores producciones de Marvel Studios.

La tercera entrega del Hombre Araña de Tom Holland nos ha traído el regreso de los clásicos villanos de las películas predecesoras, como Sandman, Electro, Green Goblin, Doctor Octopus y Lagarto; además de una trama basada en el inicio del multiverso.

La primera película de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire se estrenó en 2002. Foto: Columbia Pictures

Los mejores cosplays de Spider-Man: no way home

Miles de fanáticos alrededor del mundo no dudaron en ir disfrazados de sus personajes favoritos, asombrando al resto de personas que asistieron al cine. Aquí te mostramos cuales fueron los que más llamaron la atención.

Cosplay de Spider-Man. Foto: Me gusta el cine

Cosplay de Spider-Man y Bully Maguire. Foto: Me gusta el cine

Spider-Man en el cine. Foto: Me gusta el cine

Cosplay de Spider-Man y Spider-Gwen. Foto: Me gusta el cine

Fanáticos vestidos con los diferentes trajes de Spider-Man. Foto: Me gusta el cine

No todos los disfraces fueron del Hombre Araña, varios fanáticos de la saga también se vistieron de Doctor Octopus.

Cosplay de Spider-Man y Doctor Octopus. Foto: @jhojhanni

Cosplay de Doctor Octopus. Foto: Me gusta el cine

Cosplay de Doctor Octopus en estreno de Spider-Man: no way home en Costa Rica. Foto: Escuadrón vintage drovi ggz

¿Por qué ver Spider-Man: no way home?

Si eres un fan de los superhéroes no puede perderse de esta maravilla de producción, que abarca a la nostalgia como factor clave. En base a los comentarios de la crítica, el director Jon Watts ha logrado hacer una película que, para cualquier fanático de las sagas anteriores de Spider-Man, será un disfrute de inicio a fin.

El inicio del multiverso abre todo una nueva fase del UCM que iremos descubriendo con las producciones que Marvel Studios y Sony Pictures nos irán trayendo a futuro.