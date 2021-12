‘Spider-Man: no way home’: escena inicial revela conexión con Hawkeye

El estreno de Spider-Man: no way home tiene emocionado a todo mundo. Las redes se han sumergido en una campaña anti-spoilers debido a los rumores que apuntan a la supuesta aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, producto del multiverso desatado por el hechizo de Doctor Strange. Sin embargo, más allá de las filtraciones, la película ya ha establecido una conexión con Hawkeye de Disney Plus, gracias a la publicación de material oficial.

Spider-Man: no way home continuará desde la secuencia final de Far from home. Foto: composición/Marvel/Sony

Sony Pictures compartió los primeros 43 segundos de Spider-Man 3, en los que se continúa la trama que dejó Far from home; es decir, cuando Misterio reveló la identidad secreta del ‘Trepamuros’. No obstante, en medio de estas secuencias, fanáticos astutos notaron que, mientras el superhéroe arácnido cruza las calles de Nueva York, se muestra un póster de Rogers, el musical.

Rogers, el musical aparece en el primer episodio de la serie Hawkeye. Foto: Marvel Studios/Disney Plus

Como los espectadores de Hawkeye recordarán, el primer episodio de la serie tuvo a Clint Barton y a sus hijos como asistentes de la mencionada obra de teatro, que retrata la vida del Capitán América. Sin embargo, el clip liberado por Sony para su largometraje también muestra un afiche promocional de dicho espectáculo.

Sin embargo, y pese a esta coincidencia, todavía no se ha confirmado si ambas producciones de Marvel Studios transitan en el mismo contexto, pues la trama protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld está ambientada en épocas navideñas.

Aun así, el misterio verá la luz el 15 de diciembre, día que sale un nuevo episodio del show y será el preestreno de No way home en países como México y Perú. Asimismo, se sabe que la cinta llegará esa misma fecha al Reino Unido.