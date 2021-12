Daredevil tendría cameo en She-Hulk: Matt Murdock usaría traje renovado para el UCM

Hace algunos días atrás, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, emocionó a los fanáticos de Daredevil al anunciar que el personaje regresará eventualmente al UCM. Además, el ejecutivo confirmó que Charlie Cox será quien dará vida a este icónico rol. De hecho, él no sería el único héroe que formaría parte de los futuros proyectos de la compañía.

Por lo pronto, los admiradores de Matt Murdock están felices con su inminente regreso, aunque su integración no sería en la misma versión de la serie de Netflix. De acuerdo con The Direct, la famosa insider y editora jefe de Geeks Worldwide, KC Walsh, ha declarado que el ‘Diablo defensor’ luciría diferente para su supuesta aparición en She-Hulk de Disney Plus.

“Un montón de cameos, el más grande, de nuevo, no creo que esto sea spoilear nada si ya has estado en internet, pero Daredevil definitivamente aparecerá con su traje, en las mallas amarillas , así que eso será agradable”, precisó Walsh en declaraciones recogidas por el citado medio.

Estos nuevos detalles hacen referencia, según explica Screen Rant, a los primeros cómics en los que apareció ‘El Demonio de Hell’s Kitchen’, cuando inicialmente se enfundaba en un enterizo y capucha amarilla, una camiseta granate con una letra D escarlata encima.

Daredevil con su traje amarillo para Marvel Comics. Foto: Marvel Comics

Las siguientes variaciones fueron cambiando su aspecto hasta llegar a una nueva versión completamente en la que se vestía de rojo, imagen con la que se le asocia actualmente.

Pese a todo lo mencionado, no se ha detallado cómo se concretará su presencia. No obstante, los rumores indican que podría convertirse en el compañero abogado de Jennifer Walters/She-Hulk, aunque esta subtrama no tendría mayor relevancia para el desarrollo de ambos personajes.